NBA／雷霆2年1200萬美元搶側翼 金塊若跟進豪華稅爆增10億

根據消息，雷霆已經向金塊受限制自由球員前鋒瓊斯（Spencer Jones）開出一份2年1200萬美元的報價合約，金塊將有時間在美東時間週日晚間11時59分前決定是否跟進報價，留住這名年輕側翼。

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的跟進報導指出，瓊斯所得到的這份合約為全額保障。若金塊選擇不跟進，瓊斯將會在新賽季披上雷霆戰袍。

薪資專家戈茲蘭（Yossi Gozlan）分析，如果金塊不匹配這份報價，雷霆將使用迷你中產特例簽下瓊斯，若他正式進入名單，雷霆將擁有15名保障合約球員，距離「第二層硬上限（The Second Apron）」大約還有84萬美元空間。

雷霆今年夏天為了創造薪資彈性，已先後交易掉喬伊（Isaiah Joe）、維金斯（Aaron Wiggins）與多特（Luguentz Dort）等主要輪替球員，且沒有換回任何球員。透過這些節省成本的交易，雷霆累積取得7個二輪選秀權，也讓球隊保有補進瓊斯這類輪值側翼的空間。

金塊先前向瓊斯提出265萬美元合格報價，使他成為受限制自由球員，也讓丹佛握有跟進任何報價合約的權利。

瓊斯上季能進入金塊輪值，與球隊傷兵潮有關，而他也把握機會打出貢獻。例行賽期間，他出賽64場，其中37場先發，平均上場22.7分鐘，繳出5.5分、3.3籃板，三分命中率達39.6%。季後賽他更以69.2%的三分命中率排名聯盟第一，成為金塊外線端的重要驚喜。

瓊斯是在2024-25年賽季以落選新秀身分進入NBA，當時替補出賽20場。經過兩個賽季後，他已從邊緣球員逐漸成為具備輪值價值的前鋒。根據其經紀人戈德茲（Adam Godes）透露，瓊斯目前也準備結束在丹佛的篇章，轉往奧克拉荷馬展開新階段。

不過，金塊是否放人並不只是籃球層面的問題，更牽涉沉重的豪華稅壓力。薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，如果金塊選擇跟進瓊斯的2年1200萬美元報價，球隊目前豪華稅帳單將從3640萬美元暴增到6860萬美元，足足多了3220萬美元（約10億台幣）。

除了瓊斯，金塊陣中仍有華森這位受限制自由球員面臨續約問題。 路透社

更麻煩的是，金塊陣中另一名重要受限制自由球員華森（Peyton Watson）目前也尚未完成續約。若丹佛跟進瓊斯報價後，還要重新簽下華森，除非透過交易清出薪資，否則預估豪華稅帳單可能飆破1億美元。

對雷霆而言，瓊斯若正式加盟，將補上球隊今年夏天送走多名側翼後的輪值空缺。他具備外線投射、側翼尺寸與一定防守彈性，且合約年限僅2年、金額相對可控，符合雷霆整體在保有競爭力與薪資彈性之間的操作方向。

對金塊來說，這將是一個艱難抉擇。瓊斯上季已證明自己能在輪值中提供外線火力與深度，但若只是為了留下他就讓豪華稅大幅增加，甚至影響後續處理華森合約的彈性，球團必須評估是否值得付出如此高昂成本。