NBA／詹姆斯加盟76人影響解析 與安比德、馬克西、布朗如何共存？

就在詹姆斯（LeBron James）決定加盟後，費城76人一躍而成熱門奪冠勁旅，而從陣容配置來看，詹姆斯與新東家的適配性相當理想。

馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）與安比德（Joel Embiid）分屬不同位置，這讓詹姆斯能夠回到自己最舒服的小前鋒角色；再加上韋德（Dean Wade）以及二年級新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）等輪替，也讓詹姆斯在防守端有更多機會避開最消耗體能的對位，雖然仍需適度補強馬克西防守上的不足，但整體而言，這樣的安排有助於延長41歲老漢的體能與健康。

根據Second Spectrum追蹤數據，詹姆斯上季每100回合防守出手次數僅排名聯盟第6百分位，而582名NBA球員中，他的防守平均移動速度更僅排名第579位。雖然這在需要保留體力投入進攻的超級球星身上並不罕見，但也反映他已不再適合長時間追防聯盟頂尖射手與得分手。

值得一提的是，騎士主將米契爾（Donovan Mitchell）防守平均速度排名第572位，而哈登（James Harden）則排名倒數第一、第582名。這也意味著，如果詹姆斯當初選擇重返騎士，球隊防守恐將面臨巨大考驗，相較之下，76人無疑是更合理、更具戰略性的選擇。

進攻端方面，詹姆斯上季三分命中率下滑至32%，雖然距離2023-24賽季的41%仍有落差，但若他能重新找回外線手感，對76人將至關重要。畢竟球隊上季三分命中率僅排名聯盟第23，而新加盟的布朗三分命中率也只有35%，且已連續多年未能維持聯盟平均以上的外線表現。

不過，無論三分表現如何，詹姆斯都將大幅提升76人的進攻品質。不只是靠個人得分能力，更重要的是他的組織能力。

雖然76人先發陣容中的其他球員都具備一定傳球能力，但真正達到頂尖等級的傳球大師只有詹姆斯。他與生俱來的閱讀比賽能力，將讓球隊進攻更加流暢，避免陷入過多單打。

與安比德搭配時，76人預料將在禁區與罰球線形成巨大優勢；而詹姆斯與馬克西的組合，不論是快攻還是半場進攻都極具破壞力。上季詹姆斯場均快攻得到5.7分，高居聯盟第一，馬克西則以5.5分排名第三。兩人無論採用傳統擋拆，或由詹姆斯與馬克西互換持球、掩護角色的反向擋拆，都有能力持續撕裂對手防線。

目前唯一可能令人擔心的問題，是陣中眾多球星是否願意犧牲球權與個人數據，讓所有人都能獲得足夠的發揮空間。

不過，詹姆斯上季已展現願意讓位給唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）的態度，角色調整對於這位超級球星來說，已經不是什麼艱難的任務；特別是布朗在加盟消息曝光後，也第一時間於社群平台X發文，展現對彼此合作的高度期待。

當一支球隊真正擁有挑戰NBA總冠軍賽的實力時，球星通常更願意為共同目標做出犧牲。如今，在布朗與詹姆斯相繼加盟後，76人已具備這樣的條件，成為新球季最具冠軍競爭力的球隊之一。