詹姆斯宣布轉戰76人 川普：喬丹為NBA史上最佳球員

美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯稍早宣布要轉戰費城76人，美國總統川普今天被記者詢問，已退役的巨星喬丹與詹姆斯誰是史上最佳球員，他回答「我自始自終會說麥可喬丹」。

路透社報導，在白宮記者會上，福斯新聞（FoxNews）記者提到詹姆斯（LeBron James）剛宣布要跟76人隊簽約的消息，然後詢問川普（DonaldTrump），喬丹（Michael Jordan）或詹姆斯誰才是「史上最佳」。

川普回覆：「麥可喬丹是我的朋友，我跟他一起打高爾夫球，他是非常好的人。我覺得勒布朗（詹姆斯）或許為種族主義者，但也許他不喜歡川普。」

他還表示：「我不知道，我只中意喜歡我的人，所以我自始自終會說麥可喬丹。」

詹姆斯在過去3次美國總統大選分別支持希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）、拜登（Joe Biden）及賀錦麗（Kamala Harris），他們都是川普的競選對手 。

現年63歲的喬丹曾於1990年代率領芝加哥公牛締造2次三連霸王朝、奪得6座NBA總冠軍，且6度榮膺總決賽最有價值球員（FMVP）。

目前41歲的詹姆斯NBA生涯曾先後效力克里夫蘭騎士、邁阿密熱火和湖人，期間總共獲得4座總冠軍並4度榮獲FMVP，同時他也是聯盟歷史得分王。