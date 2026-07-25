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NBA／勇士爭取詹姆斯失敗啟動B計畫 有意德羅展、克羅埃西亞前鋒
勇士隊在詹姆斯（LeBron James）爭奪戰失利後，將目光擺到其他自由球員身上，傳出有意36歲球星德羅展（DeMar DeRozan），另外也對克羅埃西亞31歲前鋒赫佐尼亞（Mario Hezonja）感興趣。
德羅展上賽季場均18.4分4.1助攻2.9籃板，休賽季與國王隊買斷合約，據NBA記者希德利（Evan Sidery）報導，熱火和勇士最近與德羅展有接觸，德羅展願意以老將底薪與爭冠球隊簽約。
赫佐尼亞（Mario Hezonja）身高206公分，是2015年NBA首輪第5順位新秀，效力過魔術、尼克和拓荒者，只打5季共330場比賽後就離開NBA，上次在NBA打球是2019-20賽季。
不過赫佐尼亞轉往歐洲籃壇發展並打出一片天，近年在西班牙豪門皇家馬德里擔任主將，場均17.5分4.9籃板1.9助攻1.0抄截，投籃命中率46.5%、三分命中率36.6%，日前他行駛NBA逃脫條款，有意重返NBA打球。
《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）今天在節目上透露，隨著詹姆斯加盟76人隊後，勇士與騎士隊預計將積極追求赫佐尼亞。
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