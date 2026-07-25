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NBA／助尼克奪冠迎生涯最大回報 布朗森有望明夏獲3億美元頂薪續約

聯合新聞網／ 綜合外電報導
布朗森先前簽約少拿上億美元，最終幫助尼克奪冠 美聯社
布朗森先前簽約少拿上億美元，最終幫助尼克奪冠 美聯社

尼克當家球星布朗森（Jalen Brunson）在率領球隊奪下自1973年以來首座總冠軍後，預計將於明年夏天爭取一紙價值約3億美元的頂薪續約合約，彌補自己先前為了球隊薪資彈性而選擇提前續約所放棄的龐大薪資。

根據《ESPN》資深記者古德威爾（Vince Goodwill）透露，布朗森預計將在明年夏天尋求一份最高可達約2.8億至3億美元的頂薪續約合約。古德威爾指出，「布朗森會拿回屬於他的每一分錢，全部都會拿到。」

古德威爾進一步說道：「我不會說他是做出了犧牲，但他確實提前一年完成續約。他原本可以選擇等待，那樣就能多賺約1億美元。」

他接著表示：「明年夏天他應該可以拿到的2.8億美元或3億美元，每一塊錢他都會拿到。」

布朗森於2024年7月與尼克簽下一份4年1.565億美元的續約合約，當時距離他具備簽下5年約2.69億美元頂薪資格僅剩一年。

由於選擇提前續約，這位明星後衛等同放棄了約1.13億美元的保證薪資，同時也替尼克騰出更多薪資空間，讓球隊能夠圍繞他打造具備爭冠實力的陣容。

布朗森這份合約自2025-26賽季開始生效，最後一年則設有球員選項。

從球隊角度來看，布朗森當初的決定最終獲得豐厚回報。尼克成功利用薪資彈性補強陣容，並在2026年順利奪下總冠軍，終結長達53年的冠軍荒。

現年29歲的布朗森上季例行賽一共出賽74場，場均繳出26.0分6.8助攻3.3籃板，再度入選明星賽，並且獲選年度最佳第二隊。

進入季後賽後，布朗森表現更加出色，以累計539分高居所有球員之冠，率領尼克一路淘汰老鷹、76人與騎士，最終在總冠軍賽中以4比1擊敗馬刺，強勢奪冠。

總冠軍賽期間，布朗森場均攻下32.6分、4.6次助攻及4.2個籃板，還在封王的第5戰狂轟45分，成功帶領球隊摘下總冠軍，同時榮膺FMVP。

在先前主動接受較低薪資、協助尼克打造冠軍陣容後，如今隨著球隊成功登頂，布朗森也可望透過明年夏天的新合約，補回當初為球隊利益所放棄的大部分保證薪資，迎來職業生涯另一筆歷史級的頂薪回報。

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