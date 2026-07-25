NBA／原以為詹姆斯會重返熱火 經紀人坦言：有些美好回憶就該留在過去

詹姆斯（LeBron James）決定與費城76人簽下2年800萬美元合約，可說是震撼NBA。這位傳奇球星選擇生涯新篇章的背後原因也隨之曝光，不僅是為了追逐生涯最後一次奪冠機會，就連他的長期經紀人保羅（Rich Paul）都坦承，自己有很長一段時間一直認為詹姆斯最終會回到邁阿密熱火。

隨著詹姆斯正式加盟76人，外界也開始關注他做出這項重大決定的過程。根據《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）報導，她與保羅的一段對話透露，保羅其實曾經深信，詹姆斯最有可能重返熱火。

保羅表示，在相當長的一段時間裡，他一直認為詹姆斯會選擇回到邁阿密。不過，最終詹姆斯仍決定展開全新的挑戰，而保羅也說明了背後的考量。

保羅表示：「當你曾經待過一個地方，也曾經在那裡贏得過冠軍，如果再回去，一切未必還會和以前一樣。有時候，你會希望那些美好的回憶就停留在當時，而不是重新回去改變它。」

在詹姆斯決定2年800萬美元合約加盟76人後，他也透過社群媒體發表加盟感言，說明自己選擇費城的原因。

詹姆斯寫道：「我相信自己能夠幫助費城76人成為一支冠軍球隊，我也非常期待為一群全新的球迷帶來能量，並展開我生涯最後一次如此令人難以置信的旅程。」

根據《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）報導，一位了解詹姆斯想法的消息人士透露，爭奪總冠軍始終是他做出決定的最重要因素，而詹姆斯認為，76人正是目前最有機會幫助他再次站上巔峰的球隊。

消息人士透露：「在他職業生涯的這個階段，如果他還要付出如此巨大的努力，維持頂尖競技狀態，那麼這一切都必須是為了贏得總冠軍而努力。」