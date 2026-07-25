NBA／詹姆斯轉戰76人迎新挑戰 經紀人：相信布萊恩會感到驕傲

詹姆斯（LeBron James）正式宣布加盟費城76人後，引發NBA各界熱議。身兼經紀人與多年摯友的保羅（Rich Paul）今日受訪時更透露，如果已故湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）還在世，他相信對方一定會支持詹姆斯這次的決定，甚至可能會為他感到驕傲。

保羅近日登上《Game Over》節目，與主持人凱勒曼（Max Kellerman）對談時，被問到若布萊恩還在世，會如何看待詹姆斯加盟76人。

「我認為這件事，布萊恩一定會非常……我不知道『感到驕傲』是不是最貼切的說法，但他一定會說，『對，就是這樣！』」保羅毫不猶豫回答。

保羅認為，布萊恩一直崇尚挑戰與競爭，而詹姆斯在生涯最後階段選擇踏入全新的環境，正符合布萊恩欣賞的精神。

不過，詹姆斯近幾年在湖人已逐漸轉型，不再像過去一樣長時間主導進攻，而是開始扮演更多輔助角色，因此外界普遍認為，41歲的他有能力適應新的定位。

如今，詹姆斯選擇在生涯尾聲迎接全新挑戰，而保羅也相信，如果布萊恩還在，他不僅會理解這項決定，更會全力支持這位昔日對手繼續追逐冠軍。