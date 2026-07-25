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NBA／熱火搶詹皇失敗後有3大補強目標 傳有意湯普森等3老將

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森（Klay Thompson）。 美聯社
湯普森（Klay Thompson）。 美聯社

詹姆斯LeBron James）今天決定加盟76人隊，原本被看好拿下詹姆斯的熱火隊，只能將注意力轉向其他自由球員，ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）今天表示，熱火接下來將把注意力轉向德羅展（DeMar DeRozan）、比爾（Bradley Beal）等球員，也可能觀察湯普森（Klay Thompson）是否會進入買斷市場。

熱火目前正式球員名單還有3個名額，總裁萊里（Pat Riley）日前表示，希望再補進一位能自行創造進攻機會的球員、射手與長人。

《邁阿密先鋒報》點出熱火目前可能考慮的補強選項，首先是德羅展，熱火與德羅展曾互有興趣，詹姆斯選擇加盟76人後，雙方預計將展開新一輪接觸。 德羅展並不是優秀三分射手，生涯三分球命中率只有30.2%，但依然是技巧純熟的中距離得分手，能自行創造投籃機會，也能替隊友組織進攻。

一名資深東區球探表示：「他在馬刺隊有幾個球季傳球更多，主要是中距離型球員，也能在某些比賽拿下很多分，但除此之外能做的事不算多，如果他願意從板凳出發，比賽最後階段留在場上，應該是不錯的選擇。」

射手方面，熱火已將獨行俠隊湯普森列為目標，湯普森上季三分命中率38%，不過獨行俠傾向透過交易送走湯普森，而不是直接買斷合約，除非湯普森未來幾周主動推動買斷，否則這選項可能被延後，甚至無法成真，目前買斷仍存在可能性。

若熱火認為等待湯普森不實際，也能考慮自由球員比爾，比爾的團隊與熱火在今年休賽季已接觸過。 羅素（D’Angelo Russell）可能被灰熊隊買斷，希爾德（Buddy Hield）可能和老鷹隊分道揚鑣，這兩人也都是熱火能考慮補強的射手。

若熱火希望補進一名正統控球後衛，可考慮的選項包括衛斯布魯克（Russell Westbrook）、文森（Gabe Vincent）、佩恩（Cameron Payne）與哈勒戴（Aaron Holiday）。 衛斯布魯克無疑是目前市場上資歷最顯赫的組織者，但熱火過去曾多次放棄追求他。

中鋒方面，萊里表示希望增加一名能拉開空間，或是運動能力出色且具備護框能力的現代型長人球員。目前仍是完全自由球員的中鋒，包括理查茲（Nick Richards）、畢永柏（Bismack Biyombo）與布萊德利（Tony Bradley）。 還有投射型的勒夫（Kevin Love）和歐林尼克（Kelly Olynyk）。

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