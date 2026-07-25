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NBA／以私人交情判定GOAT 川普不挺詹姆斯：只選喜歡我的人
美國總統川普（Donald Trump）近日再度談到NBA「史上最佳球員（GOAT）」之爭。在接受專訪時，他毫不猶豫力挺「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），還語出驚人，指稱剛加盟76人的詹姆斯（LeBron James）「可能是種族主義者」，相關言論也立刻引發外界熱議。
川普近日接受媒體訪問時，被問到自己心中的GOAT究竟是喬丹還是詹姆斯，他並沒有從冠軍數、數據或球場成就分析，而是直接以兩人的私人關係作為答案。
「喬丹是我的朋友，我們一起打過高爾夫，他真的是個很好的人。」
接著，川普突然將話鋒轉向現年41歲的詹姆斯，「我覺得詹姆斯……也許他是個種族主義者，也許只是他不喜歡川普，我不知道。」
「我只喜歡喜歡我的人，所以我的答案永遠都是喬丹。」川普隨後表示。
事實上，喬丹與詹姆斯誰才是NBA史上最佳球員，一直是球迷多年來爭論不休的話題。
支持喬丹的人，通常會強調他6度闖進NBA總冠軍賽全部奪冠，留下6勝0敗的完美紀錄，並拿下6座總冠軍賽MVP。
而支持詹姆斯的球迷，則認為他橫跨超過20年的巔峰表現更加難以複製，不僅率領3支不同球隊奪冠，更成為NBA史上首位生涯總得分突破4萬分的球員，寫下前所未見的紀錄。
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