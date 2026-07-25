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NBA／州長宣布7月24日是「詹姆斯日」 川普批評詹皇是種族主義者
詹姆斯（LeBron James）今天宣布加盟費城76人隊，賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）宣布將美國時間7月24日訂為「詹姆斯日」，美國總統川普（Donald Trump）卻稱呼詹姆斯是「種族主義者」。
夏皮羅在社群平台發文宣布，「詹姆斯要來費城了！憑藉賓州州長及76人死忠球迷所賦予我的權力，我在此正式宣布，今天為詹姆斯日，歡迎來到友愛之城。」
今天有媒體詢問川普，「詹姆斯宣布要去76人，你覺得喬丹（Michael Jordan）和詹姆斯誰才是GOAT ？」
川普回答：「喬丹是我的朋友，我們一起打過高爾夫，他真的是個很好的人； 詹姆斯的話，他可能是個種族主義者，但也有可能只是單純不喜歡川普，我不知道，我一向只喜歡愛我的人，所以我全力支持喬丹。」
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