快訊

不是豬肉或牛肉！哈佛認證「地球上營養最豐富動物」一個僅10大卡

好市多開賣1款高級水果！店員「1舉動」被讚翻：真的很用心

詹姆斯決定4.0「關鍵密碼」 選擇76人拚冠才是生涯首次抱團 ！

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／州長宣布7月24日是「詹姆斯日」 川普批評詹皇是種族主義者

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯。 路透
詹姆斯。 路透

詹姆斯LeBron James）今天宣布加盟費城76人隊，賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）宣布將美國時間7月24日訂為「詹姆斯日」，美國總統川普（Donald Trump）卻稱呼詹姆斯是「種族主義者」。

夏皮羅在社群平台發文宣布，「詹姆斯要來費城了！憑藉賓州州長及76人死忠球迷所賦予我的權力，我在此正式宣布，今天為詹姆斯日，歡迎來到友愛之城。」

今天有媒體詢問川普，「詹姆斯宣布要去76人，你覺得喬丹（Michael Jordan）和詹姆斯誰才是GOAT ？」

川普回答：「喬丹是我的朋友，我們一起打過高爾夫，他真的是個很好的人； 詹姆斯的話，他可能是個種族主義者，但也有可能只是單純不喜歡川普，我不知道，我一向只喜歡愛我的人，所以我全力支持喬丹。」

76人 LeBron James 詹姆斯 川普

相關新聞

NBA／詹姆斯為何不和柯瑞聯手？勇士記者：西區有雷霆、馬刺

儘管勇士隊擁有超級球星柯瑞（Stephen Curry），加上詹姆斯（LeBron James）的好朋友格林（Draymond Green），詹姆斯最終仍放棄勇士，選擇加入76人隊，勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）點出，詹姆斯不願加入勇士的原因。

NBA／詹皇在76人奪冠也不會是GOAT！ 格林：只是第四出手選擇

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在昨天深夜拋出加盟76人隊的震撼彈，並將在新賽季組成「四巨頭」陣容，被認為有很高機率能再次問鼎總冠軍，不過前NBA球員「聖堂射手」格林（Danny Green）在今天受訪時就認為，詹姆斯在四巨頭將是第3、4號出手選擇，即使最終奪冠也不會被認為是「GOAT」。

NBA／州長宣布7月24日是「詹姆斯日」 川普批評詹皇是種族主義者

詹姆斯今天宣布加盟費城76人隊，賓州州長夏皮羅（Governor Shapiro）宣布將美國時間7月24日訂為「詹姆斯日」，美國總統川普卻稱呼詹姆斯是「種族主義者」。

NBA／美媒評76人賺翻了！詹姆斯「白菜價」加盟 數據影響力足領10倍薪水

歷經將近一個月的考慮，詹姆斯（LeBron James）最終決定加盟費城76人，重新回到熟悉的東區戰場。報導指出，詹姆斯將簽下2年800萬美元的老將底薪價碼，其中第2年為球員選項，如此帶槍投靠讓76人幾乎沒耗費多少成本就拿到「4萬分先生」，一躍成為奪冠熱門球隊，這讓《ESPN》針對費城今夏補強給出「A+」的評比。

NBA／詹姆斯效應發威！凱威爾波普將加盟76人再組「冠軍連線」

隨著詹姆斯（LeBron James）加盟76人後，外界也開始預期，這位NBA歷史得分王熟悉的老戰友將陸續跟進，如今第一位人選似乎已經浮出檯面，將有望重組冠軍連線。

NBA／尷尬了！布朗昔日酸布朗尼言論被翻出 合體詹姆斯前需解開心結

費城76人在今年休賽季持續震撼聯盟，在先前透過交易迎來FMVP布朗（Jaylen Brown）後，又成功網羅歷史得分王詹姆斯（LeBron James），一舉打造由詹姆斯、布朗、馬克西（Tyrese Maxey）、安比德（Joel Embiid）領軍的「四巨頭」豪華陣容，正式向東區冠軍與總冠軍發起挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。