NBA／詹姆斯效應發威！凱威爾波普將加盟76人再組「冠軍連線」

隨著詹姆斯（LeBron James）加盟76人後，外界也開始預期，這位NBA歷史得分王熟悉的老戰友將陸續跟進，如今第一位人選似乎已經浮出檯面，將有望重組冠軍連線。

根據《NBA on Prime》記者海恩斯（Chris Haynes）報導，灰熊與老將凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）正積極討論合約買斷事宜，只要雙方達成協議，這位兩屆NBA總冠軍後衛就將投入自由市場，而他的首選下家正是76人。

回顧當時，詹姆斯與凱威爾波普曾在湖人並肩作戰3個球季，兩人一起於2020年在奧蘭多迪士尼泡泡園區奪下NBA總冠軍。此外，兩人也同屬知名經紀人保羅（Rich Paul）旗下的《Klutch Sports》，因此一直維持良好關係。

事實上，湖人當年為了交易來衛斯布魯克（Russell Westbrook）將凱威爾波普送走，引發不少爭議。後來證明這筆交易並不成功，湖人始終未能找到適合衛斯布魯克的定位；反倒是凱威爾波普轉戰金塊後，又拿下一座NBA總冠軍，更讓不少球迷認為湖人當初做出錯誤決定。

凱威爾波普今年休賽季才執行2026-27賽季價值2160萬美元的球員選項，不過灰熊目前已全面啟動年輕化計畫，33歲的他已不符合球隊長期發展方向，因此雙方傾向透過買斷分道揚鑣。

對灰熊而言，買斷能騰出更多陣容空間；對凱威爾波普而言，則能加入真正具備爭冠實力的球隊。

雖然凱威爾波普上季表現不如以往，但他仍擁有豐富的冠軍經驗。2025-26賽季，他代表灰熊出賽51場，場均僅繳出8.4分、2.7助攻、2.5籃板，21.3分鐘的上場時間也創下近年新低。

此外，投籃命中率為41%，三分球命中率更只有31.6%，寫下新人球季以來最差表現，更因右手小指手術提前在2月報銷，讓整個賽季更加失色。