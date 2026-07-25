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NBA／尷尬了！布朗昔日酸布朗尼言論被翻出 合體詹姆斯前需解開心結

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯將和布朗在費城並肩作戰。圖截自影片
詹姆斯將和布朗在費城並肩作戰。圖截自影片

費城76人在今年休賽季持續震撼聯盟，在先前透過交易迎來FMVP布朗（Jaylen Brown）後，又成功網羅歷史得分王詹姆斯（LeBron James），一舉打造由詹姆斯、布朗、馬克西（Tyrese Maxey）、安比德（Joel Embiid）領軍的「四巨頭」豪華陣容，正式向東區冠軍與總冠軍發起挑戰。

不過就在費城爭冠實力大增的相關討論升溫之際，布朗過去對布朗尼（Bronny James）的一段評論也再次被外界翻出，引發網友關注。

事情發生於2024年NBA夏季聯賽期間。當時布朗現身觀戰比賽，與WNBA球星里斯（Angel Reese）、岡德雷茲克（Kysre Gondrezick）一同坐在場邊。影片拍下布朗低聲向身旁友人談論剛被湖人選中的布朗尼，並一邊搖頭一邊表示：「我不認為布朗尼是一名職業球員（I don't think Bronny is a pro）。」

原本只是場邊私下交談，卻因鏡頭意外拍下並在社群媒體迅速瘋傳，引起廣泛討論，也傳進了詹姆斯耳中。

事件發酵後，布朗曾在社群平台X發文澄清自己的立場，試圖平息爭議。

他寫道：「能夠與自己的兒子一起站上NBA舞台，本身就是一件值得驕傲的事，這代表著偉大與長久的職業生涯。布朗尼身邊擁有成功所需要的一切條件，我期待看到他的成長。」

儘管布朗事後公開表達支持，但外界始終好奇詹姆斯是否已放下這段插曲。

直到上個賽季湖人與塞爾蒂克交手後，詹姆斯接受媒體訪問，被問到自己與布朗的關係時，仍主動提起當年的事件。

詹姆斯表示：「他們現在打得非常好，而這和他以及其他隊友都有關。他已經邁向另一個層級。我們之間一直都相當尊重彼此，除了他在夏季聯賽談到布朗尼時說的那些之外。」

當記者追問兩人的關係是否已經恢復正常時，詹姆斯則露出笑容回應：「我們會沒事的，我們會沒事。我想他後來也在社群媒體上說明過，一切都沒問題。布朗尼還有很長的路要走，那是另一回事。不過JB現在真的打得很好。」

從詹姆斯當時受訪的態度來看，雖然他仍記得布朗當年的評論，但並未表現出任何敵意，更多像是輕鬆提起過往插曲。

如今兩人正式成為76人隊友，也讓外界更加關注雙方未來在休息室內的互動，特別是當詹姆斯宣布重磅加盟後，布朗馬上在X上發文寫道「開球吧！」展現對於新賽季的期待。外界其實也普遍認為，無論過去是否存在嫌隙，在共同追逐總冠軍的目標下，兩人肯定都會把焦點放在球場表現，而非昔日這些言語尷尬。

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