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NBA／和老爸詹皇非同捆包 經紀人強調：沒打算送布朗尼去費城

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯父子將在東西岸各自努力。 法新社
詹姆斯父子將在東西岸各自努力。 法新社

隨著詹姆斯（LeBron James）宣布重返東岸，重磅加盟76人，繼續朝生涯第5冠邁進，也正式結束他與兒子布朗尼（Bronny James）共同效力同一支球隊的歷史時刻。

作為父子兩人的經紀人，保羅（Rich Paul）在接受《ESPN》採訪時明確表示：「他們並不是同捆打包出售。」這番話也呼應了詹姆斯所說，選擇前往費城並非是金錢或家庭考量。

保羅強調，目前沒有任何計畫，也沒有提出任何要求，希望布朗尼轉投76人。其中最重要原因是，湖人球團與教練團依然肯定布朗尼過去兩個賽季的成長與發展成果，因此他將會繼續留在洛杉磯打拼。

現年21歲的布朗尼是2024年第二輪第55順位出身的新秀，與詹姆斯成為NBA史上首對同隊出賽的父子檔。當時儘管還沒有實戰考驗，湖人就已經端出4年790萬美元的合約綁定布朗尼，其中受保障的金額約為437萬美元，第4年為球隊選項。

事實上，就在自由球員市場正式開啟前不久，湖人已經提前將布朗尼下個賽季的合約轉為全額保障，金額為230萬美元，不過詹姆斯隨即也宣布要離開紫金軍團。

即便父子新賽季將分屬不同球隊，布朗尼仍將持續在湖人體系中累積經驗，而詹姆斯則將帶著衝擊總冠軍的目標，在費城展開生涯全新挑戰。

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