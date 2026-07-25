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NBA／詹皇爭奪戰敗興而歸 騎士傳鎖定補強西甲MVP、庫明加

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
詹皇塵埃落定後，庫明加的去向也將逐漸明朗，傳騎士有意爭取。 美聯社
詹皇塵埃落定後，庫明加的去向也將逐漸明朗，傳騎士有意爭取。 美聯社

詹姆斯（LeBron James）在昨天深夜正式宣佈加盟76人隊後，也宣告今年夏天競爭最激烈的「詹皇爭奪戰」就此落幕，在詹姆斯意外選擇了76人作為可能是生涯的最終站後，包括熱火、騎士和勇士等未贏得青睞的球隊，在敗興而歸後也將持續進行補強。

詹姆斯在今年宣布「恢復自由身」後，一度引發聯盟各隊的搶人大戰，其中又以前東家熱火、騎士和勇士被認為最有機會贏得詹姆斯加盟，不過最終他卻「爆冷」選擇了費城落腳，讓聯盟戰力拼圖重新洗牌。

根據詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）透露，詹姆斯在投身自由市場後引起廣大迴響，這讓他就像個小孩出外用餐一樣，因為選擇太多而陷入掙扎，不過最終他也很快在這4支球隊中選擇了76人，「在最後這個階段他很快就作出決定，整個決策過程來得非常快。」

76人在獲得詹姆斯首肯加盟後，也將躍居新賽季奪冠熱門之一，至於熱火、騎士和勇士雖然敗興而歸，但也能放下心中大石繼續其他補強，包括勇士和騎士傳出已鎖定克羅埃西亞31歲前鋒、上季西甲聯賽MVP赫佐尼亞（Mario Hezonja）。

此外，騎士在無緣迎回詹姆斯後，也將持續與當家球星哈登（James Harden）進行續約談判，哈登在此之前選擇跳脫原合約，讓騎士得以清出薪資空間招攬詹姆斯，雙方接下來也將可能簽訂一張金額友善的複數年合約，讓哈登能繼續為球隊效力。至於庫明加（Jonathan Kuminga）也傳出對於加盟騎士抱持積極態度，如最終能順利加盟，對於陣容完整的騎士來說也將是一大補強。

保羅 詹姆斯 費城

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