NBA／灰狼搶人失敗原因？愛德華催詹姆斯快決定 否則要把頭扯下來

灰狼隊「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）在2024巴黎奧運與詹姆斯（LeBron James） 建立革命情感，但在今年休賽季的詹姆斯爭奪戰中，沒能成功說服詹皇來明尼蘇達。灰狼隨隊記者克勞琴斯基（Jon Krawczynski） 揭露兩位球星的私下談話內容。

灰狼休賽季陣容重組，透過交易得到小鮑爾（LaMelo Ball），目前陣容有小鮑爾、愛德華、麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）和戈貝爾（Rudy Gobert），只差大前鋒詹姆斯就能五門齊，不過最終詹姆斯選擇底薪加盟76人隊。

灰狼隨隊記者克勞琴斯基分享，愛德華曾多次與詹姆斯交談，其中一次還半開玩笑地告訴詹姆斯，如果再不趕快做出決定，自己就要把他（詹姆斯）的頭扯下來。

詹姆斯聽完後笑了，並反問愛德華，如果自己最後加盟別隊會怎樣。結果愛德華毫不猶豫地回答，「那也沒關係，因為這樣一來，等兩隊在場上碰頭時，就可以直接在比賽中，把詹姆斯的頭扯下來。」