NBA／美媒評76人賺翻了！詹姆斯「白菜價」加盟 數據影響力足領10倍薪水

歷經將近一個月的考慮，詹姆斯（LeBron James）最終決定加盟費城76人，重新回到熟悉的東區戰場。報導指出，詹姆斯將簽下2年800萬美元的老將底薪價碼，其中第2年為球員選項，如此帶槍投靠讓76人幾乎沒耗費多少成本就拿到「4萬分先生」，一躍成為奪冠熱門球隊，這讓《ESPN》針對費城今夏補強給出「A+」的評比。

對於41歲詹姆斯的物超所值，《ESPN》也撰文進行了分析。文中提到，洛杉磯湖人上季曾進行一項相當特別的「實驗」，湖人高層曾請一名旁觀者觀看詹姆斯比賽，刻意忽略他的名字與年齡，單純依據場上表現評估他下一季應該獲得多少薪資。

若真的按照實力而非名氣來評價，答案顯然遠高於他即將領取的薪水。

根據先進數據模型DARKO的預測，詹姆斯目前每回合對球隊的影響力，仍與聯盟多位明星級前鋒處於相近水準，而這些球員在2026-27年賽季的年薪幾乎都超過4000萬美元。然而，詹姆斯加盟費城76人後，僅會領取約400萬美元的老將底薪，不到其他同級球星薪資的十分之一。

這項對比凸顯兩個重點。首先，即使詹姆斯毫無疑問仍是NBA史上最出色的高齡球員，但歲月終究帶來了影響。如今的他已不再是冠軍球隊的絕對第一核心，而更適合作為第二或第三進攻選擇，這也是41歲的他最理想的定位。

然而，第二個更驚人的事實是，即便已轉型為輔助型球星，詹姆斯依然擁有接近年度最佳陣容等級的實力，卻只領取這樣的「白菜價」。

考量到詹姆斯在球場和場外的龐大收入，金錢顯然早已不是他的主要考量，而76人卻因此獲得全聯盟最具價值的補強之一。甚至在球隊薪資排行中，詹姆斯僅是隊內第7高薪球員，對費城而言，這筆交易幾乎可打滿分。

隨著詹姆斯加盟，全新的豪華陣容也讓76人成為新球季最受矚目的球隊之一，而他如何融入這支眾星雲集的陣容，更將成為NBA最值得關注的話題。

上季效力湖人期間，詹姆斯場均攻下20.9分，追平新人球季，寫下生涯最低得分紀錄。他的27%使用率也是職業生涯新低，而自2013-14賽季開始統計追蹤數據以來，他持球時間更降至場均僅3.8分鐘，較過去最低紀錄5.3分鐘大幅減少37%。此外，他每100回合擔任持球者發動擋拆僅15.5次，比過去最低值再下降40%，顯示他已逐步卸下長年主導進攻的角色。

即便如此，詹姆斯依舊維持極高效率。他上季真實命中率達59%，與整個職業生涯平均完全一致，也幾乎等同於他效力湖人8個球季的60%平均值。同時，他仍能繳出場均7.2次助攻、持續製造大量罰球機會，累積1989分鐘出賽時間，是湖人全隊第三高。

更重要的是，當唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）於季末接連受傷後，詹姆斯再度扛起第一核心重任，帶領湖人在不被看好的情況下擊敗休士頓火箭闖過季後賽首輪。

雖然第二輪遭到雷霆橫掃，也暴露單靠他支撐球隊的極限，但如今身旁擁有馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）與安比德（Joel Embiid）等球星，未來在76人幾乎不可能再出現他獨自苦撐全隊的情況。