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NBA／沒辦法完全相信安比德！美媒看好76人奪冠仍點出一大隱憂
隨著詹姆斯（LeBron James）正式宣布加盟76人後。資深媒體人西蒙斯（Bill Simmons）在節目中直言，這支76人若全員健康，先發陣容恐怕是全聯盟最難對付的球隊之一，甚至具備衝擊總冠軍的實力，但仍對一大隱憂抱持保留態度。
消息曝光後，西蒙斯在自己的節目與資深記者洛威（Zach Lowe）討論這筆震撼加盟，認為76人的陣容紙面實力相當驚人。
「撇開安比德不談，因為我們不知道他到底能打多少場比賽。球隊有馬克西（Tyrese Maxey）這位核心，他也是《Klutch Sports》旗下球員；還有第二年的埃奇庫姆（VJ Edgecombe）；再加上布朗（Jaylen Brown），現在又加入詹姆斯，我猜他會打大前鋒。」
「從整體來看，這是一支很合理的球隊。從球權分配來看，倒是不太合理，但只要大家都健康、能一起上場，這支球隊防守起來會是一場惡夢，而且絕對具備衝擊總冠軍的實力。」
西蒙斯更形容，76人如今已成為全聯盟最不想遇到的對手，「如果你是對手，看到今天76人全員都會上場，你一定會想：『糟了，今天他們全部都打，這場真的不好打。』」
不過，他最後仍點出自己最大的疑慮，便是沒辦法完全相信安比德（Joel Embiid）。
上賽季由於左膝問題，安比德（Joel Embiid）只打了38場，此外他還歷經右側腹斜肌傷勢、闌尾切除手術，季後賽期間又帶著臀部與腳踝傷勢硬撐上陣。
最終76人在首輪克服1比3落後、逆轉淘汰塞爾蒂克後，卻在東區次輪敗給尼克，這也是安比德生涯第2次在季後賽遭4比0橫掃淘汰。
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