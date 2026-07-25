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NBA／詹皇在76人奪冠也不會是GOAT！ 格林：只是第四出手選擇

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NBA／詹姆斯為何不和柯瑞聯手？勇士記者：西區有雷霆、馬刺

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯、柯瑞。 美聯社
詹姆斯、柯瑞。 美聯社

儘管勇士隊擁有超級球星柯瑞（Stephen Curry），加上詹姆斯（LeBron James）的好朋友格林（Draymond Green），詹姆斯最終仍放棄勇士，選擇加入76人隊，勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）點出，詹姆斯不願加入勇士的原因。

史萊特在節目上指出，勇士是西區球隊，是爭取詹姆斯失敗的關鍵因素，「第一，他們身處西區，那裡有雷霆與馬刺等強隊。我可以理解詹姆斯為什麼會認為，從西區突圍的道路更加艱難。」

另外，勇士的陣容相較其他隊戰力較弱，史萊特提到，「相較於其他競爭者，勇士陣容選擇更有限，爭冠之路也更艱難。如果詹姆斯仍把追逐生涯第5冠視為優先目標，那選擇前往東區，顯然比加入一套年齡偏高、開季就有傷病問題，且上季只拿下37勝的核心陣容更合理。勇士休賽季也沒透過交易進一步提升吸引力，最終詹姆斯選擇其他隊，勇士內部其實幾周前，就認為情勢朝這個方向發展。」

史萊特指出，勇士接下來將簽回格林，正式球員名單還有3個空缺，但薪資預算有限。

Stephen Curry LeBron James Draymond Green 勇士 76人

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