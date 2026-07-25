NBA／指詹姆斯去費城不對勁！「零號探員」吐槽76人：雕像小得可憐

前傳奇球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）得知詹姆斯（LeBron James）正式加盟76人後，第一時間拍片分享自己的震驚反應，直言這決定「怎麼看都不對勁」，甚至開玩笑表示，連詹姆斯的妻子應該都不會同意他前往費城。

「這看起來真的不對勁，抱歉。我敢說莎凡娜一定沒有批准這件事，沒有人會批准去費城。恭喜你，但我要噓你。」亞瑞納斯開玩笑說。

亞瑞納斯得知詹姆斯加盟76人後，直言交易「怎麼看都不對勁」，甚至開玩笑表示，詹姆斯的妻子應該都不會同意他前往費城。 美聯社。

除了調侃詹姆斯加盟費城外，亞瑞納斯還拿76人的「傳奇步道」開玩笑。笑說詹姆斯可能還不知道，76人會替隊史傳奇打造雕像，但尺寸都「小得可憐」。

「詹姆斯可能不知道，他們給球員做的雕像都只有那麼一點點。」

亞瑞納斯口中的「傳奇步道」位於76人位於紐澤西的訓練中心外，擺放包括「J博士」厄文（Julius Erving）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、巴克利（Charles Barkley）、奇克斯（Maurice Cheeks）等隊史名將雕像，而艾佛森（Allen Iverson）則在2024年成為最新加入的一員。不過由於雕像尺寸偏小，當時也曾引發不少球迷討論。

事實上，亞瑞納斯之所以如此震驚，也與自己的預測完全落空有關。他日前出席Fanatics Fest活動時曾透露，自己與「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）聊過，並深信詹姆斯最終會加盟熱火，沒想到最後卻是76人成為贏家。