詹姆斯加盟費城76人 攜手恩比德與布朗拚生涯第5冠

美國職籃NBA超級球星詹姆斯（LeBron James）今天宣布，下季將加盟費城76人。現年41歲的他希望再次帶領一支球隊蛻變成NBA總冠軍。

法新社報導，「詹皇」身為NBA史上得分王及4屆年度最有價值球員（MVP），在23年職業生涯中已贏得4座總冠軍，最近一次是在2020年率領洛杉磯湖人封王。

在此之前，詹姆斯曾率邁阿密熱火於2013、2014年奪冠，也在2016年替家鄉球隊克里夫蘭騎士拿下隊史首冠。

詹姆斯於6月30日宣布以自由球員身分離開湖人，引發外界對他下一站的廣泛猜測。

根據他的經紀人保羅（Rich Paul）向ESPN透露，詹姆斯將與76人簽下兩年、總值800萬美元的合約。

詹姆斯在社群平台X發文指出：「我相信自己能幫助費城76人成為一支冠軍隊伍。我非常興奮能為新的球迷注入活力，並展開最後一次不可思議的旅程。」

這位NBA傳奇原本考慮過多支球隊，最終選擇加盟陣容更加完整的費城76人。球隊日前透過交易自波士頓塞爾蒂克網羅前鋒布朗（Jaylen Brown），陣中還有明星中鋒恩比德（Joel Embiid），以及後衛馬克西（Tyrese Maxey）和埃奇庫姆（VJ Edgecombe）。

詹姆斯上季效力湖人期間，平均每場攻下20.9分、7.2次助攻、6.1個籃板及1.2次抄截。他曾表示，賽季結束後一度認真考慮過退休。

他在X發文說：「球季結束時，我以為自己已經打完了。我當時還沒準備好宣布退休，也知道自己需要一些時間真正做出決定，但我幾乎確信那就是我的最後一場比賽…我在記者會上很誠實地說，我需要重新審視自己，決定我是否依然熱愛這項運動。」

在詹姆斯去向未定的3週多期間，保羅持續營造各種可能性。

外界猜測，他是否會重返家鄉克里夫蘭、回到邁阿密，或加盟金州勇士，與好友柯瑞（Stephen Curry）及葛林（Draymond Green）聯手，甚至加入其他具爭冠實力的球隊。

詹姆斯表示：「這將是我最後一次做出這樣的決定…我不是為了錢，也不是為了家人。」

他說，「到了這個階段，我究竟是為了什麼而打球？我仍願意犧牲、願意努力、願意拼搏。我依然想競爭、想贏球，並再次感受奪冠的滋味」，他也向未能加盟的球隊表達感謝，「謝謝洛杉磯；邁阿密，我會永遠愛你；俄亥俄州東北部永遠是我的家！」

76人過去9個球季有8次闖進季後賽，但始終未能突破第2輪，本季更遭最終奪冠的紐約尼克橫掃出局。

76人上一次打進NBA總冠軍賽是在2001年，當時不敵湖人；76人最近一次奪冠則是1983年，由「J博士」厄文（Julius Erving）領軍橫掃湖人封王。