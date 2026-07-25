NBA／詹姆斯「爆冷」轉戰費城 76人擁聯盟最強先發奪冠聲勢衝前3

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在24日深夜正式宣佈加盟76人，新賽季將與安比德（Joel Embiid）、布朗（Jaylen Brown）、馬克西（Tyrese Maxey）、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）組成傲視聯盟的先發組合，這也讓76人在新賽季的奪冠賠率一口氣衝上前3名，展現詹姆斯加盟的影響力。

76人上賽季前段在飽受傷病所苦的情況下，靠著馬克西打出MVP級的表現，以及新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）的異軍突起，維持住了在東區的競爭力，隨著喬治（Paul George）與安比德（Joel Embiid）的傷癒歸隊，最終76人也挺進到附加賽，並以東區第7種子晉級到季後賽，在首輪與塞爾蒂克進行搶七苦戰後勝出後，第二輪則遭到最終奪冠的尼克橫掃出局。

休賽季期間76人的補強腳步也未停歇，與塞爾蒂克進行了一筆重磅交易案，以喬治和布朗作為主要交易核心進行互換，最終更在「詹姆斯爭奪戰預測」僅獲得百分之12支持度的情況下，「爆冷」獲得詹姆斯首肯加盟，讓費城有望挑戰暌違44年的總冠軍。

根據美國運彩公司最新數據，詹姆斯在確定加盟76人後，也讓76人的下賽季奪冠聲勢一口氣衝上聯盟第3名，在ESPN最新冠軍預測中，76人在聯盟中也僅次於馬刺、雷霆以及衛冕軍尼克。