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NBA／決定了！詹姆斯2年800萬美元降薪加盟76人 與安比德組4巨頭

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NBA／強調不考量金錢和家庭因素 詹姆斯：內心渴望再次勝利

中央社／ 綜合外電報導
詹姆斯(中)決定聯手安比德，消息震撼全聯盟。 路透社
詹姆斯(中)決定聯手安比德，消息震撼全聯盟。 路透社

告別洛杉磯湖人的41歲巨星詹姆斯（LeBron James）今天在社群媒體宣布，他將加入費城76人，續戰NBA生涯第24個球季。

詹姆斯在自己的社群媒體X帳號寫道：「我相信自己能幫助費城76人成為一支冠軍球隊，也非常興奮能為新的球迷群體帶來活力，並最後一次開啟這段不可思議的旅程。」

此外，詹姆斯也感性地表示：「謝謝你們，洛杉磯。邁阿密，我永遠愛你們。俄亥俄州東北部永遠是我的家！」

詹姆斯還指出：「這是我最後的決定。我不是為了錢而打球，也不是為了家庭因素。我到了這個階段是為何而戰呢？」

他接著寫道：「我依然願意付出犧牲，我仍然願意努力。我依然願意全力拚戰。我仍想競爭、追求勝利，也渴望再次體驗獲勝的感覺。」

詹姆斯 NBA 費城

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