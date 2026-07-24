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NBA／決定了！詹姆斯2年800萬美元降薪加盟76人 與安比德組4巨頭
「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的落腳處終於塵埃落定，經紀人保羅（Rich Paul）向媒體證實，即將邁入破紀錄第24個職業賽季、現年41歲的詹姆斯，已同意與76人簽下為期2年、總價值800萬美元（約台幣2.6億元）的合約，其中第二年附帶球員選項。
這是詹姆斯職業生涯所效力的第四支NBA球隊，他將全力追逐個人生涯第5座總冠軍金盃。詹姆斯此番加盟76人，肩負著打破隊史長達43年冠軍荒的重任，這也讓人聯想到他在2016年帶領克里夫蘭騎士隊，一舉終結克里夫蘭長達52年無冠詛咒的壯舉。
這份合約極可能是詹姆斯職業生涯最後一次進入自由球員市場所做出的決定，在生涯晚期選擇以極具誠意的降薪姿態加盟76人，新賽季將與安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）和布朗（Jaylen Brown）組成「四巨頭」，詹姆斯能否再次化身「奪冠密碼」、為費城迎回久違的冠軍榮耀，無疑是新賽季全聯盟關注的最大焦點。
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