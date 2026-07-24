NBA／巴特勒ACL復健傳跨過關卡 勇士期待下季中回歸延續爭冠希望

金州勇士今年休賽季持續關注巴特勒（Jimmy Butler）的傷勢恢復情況，而最新消息顯示，這名明星前鋒在右膝前十字韌帶撕裂傷勢的復健過程中，已經取得明顯進展。

根據《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）透露，巴特勒過去幾週的復健狀況已經「跨過一個關卡」，雖然距離完全恢復仍有一段路，但勇士方面對他的進展可說是獲得正面積極的訊號。

史萊特表示：「我和最近在巴特勒身邊的人聊過，他們說他距離ACL手術已經稍微超過5個月。過去幾週，他的狀況有些突破。不過他現在仍不能毫無限制地跑動，也還不能完整全力衝刺，但他們覺得他正在取得進展。」

巴特勒今年2月遭遇右膝ACL撕裂重傷，導致2025-26年賽季提前報銷，也重創勇士當季爭冠希望。少了這名具備防守、組織、關鍵時刻得分與季後賽經驗的老將，勇士戰力受到嚴重影響，最終連季後賽都進不去。

按照目前復健進度，巴特勒預計會在2026-27年賽季的某個時間點回歸。不過，外界也明白，對一名已經37歲的球員來說，要從ACL重傷中恢復並重新打出高水準表現，不是容易的挑戰。

史萊特也指出，目前外界可能對巴特勒背負了不太公平的期待，希望他能在明年1月或2月，也就是術後約11到12個月時復出，在球季中段為勇士注入戰力。

「考慮到他已經37歲，外界可能把一個不太公平的負擔放在他身上，期待他在1月、2月左右回來，也就是術後11或12個月，然後在季中幫助勇士。不過他是一個非常有自信的人。他明年2月具備延長合約資格，因此也有一些個人動力。他明年夏天將成為完全自由球員。」

史萊特透露，他上個月曾和巴特勒交談，巴特勒仍和過去一樣充滿自信，認為自己回歸後也會和受傷前沒什麼兩樣。

「我會回到原本的自己。如果真的要說，可能還會更好。我知道當我回來時，我仍是頂級球員。」巴特勒先前自信表示。

對勇士而言，巴特勒的復出狀態將直接影響球隊下季的競爭力。勇士仍希望以現有核心重新挑戰總冠軍，但若巴特勒無法順利從漫長ACL復健中恢復，球隊戰力上限勢必受限；反之，若他能在季中回到接近傷前水準，勇士仍有機會在下半季重新提升競爭力。

巴特勒向來以強硬意志、季後賽表現與關鍵時刻抗壓能力聞名，如今他面對的是生涯最嚴峻的身體考驗之一。他能否如自己所說「回到原本的樣子」，也將成為勇士新賽季最重要的變數。