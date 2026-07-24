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NBA／自美國隊後與凱斯勒再相逢 里夫斯狂讚：打球聰明又能影響比賽

聯合新聞網／ 綜合外電報導
里夫斯(右)期待與凱斯勒並肩作戰。 路透社
里夫斯(右)期待與凱斯勒並肩作戰。 路透社

洛杉磯湖人今年休賽季重塑陣容，特別引進中鋒凱斯勒（Walker Kessler），將其視為未來發展新核心之一，這也讓後衛里夫斯（Austin Reaves）相當期待能與這名長人在洛杉磯重聚。過去兩人曾在2023年FIBA世界盃一同代表美國隊出賽，讓里夫斯對凱斯勒的場上能力與個性都已有一定熟悉度。

里夫斯表示：「他是一個高大、有點搞笑的人，很享受生活，也很有趣。當然，你也看得到他在籃球場上能做什麼，以及他如何去影響比賽。他的防守能力很棒，在擋拆後傳球應對處理很拿手，他是一名非常聰明的球員。我很高興他能夠加入球隊，期待著一起努力。」

湖人先前透過先簽後換從猶他爵士取得凱斯勒，送出2031年與2033年無保護首輪籤，並附上2028年與2030年首輪互換權。隨後，這名24歲中鋒與湖人簽下4年1億3000萬美元合約，正式成為球隊未來藍圖中的重要角色。

里夫斯(左)過去曾與凱斯勒在美國隊聯手。圖截自影片
里夫斯(左)過去曾與凱斯勒在美國隊聯手。圖截自影片

凱斯勒上季僅出賽5場，就因左肩盂唇撕裂提前結束球季。不過在受傷前，他已展現相當高的效率，平均可攻下14.4分、10.8籃板、3.0助攻、1.8阻攻，投籃命中率高達70.3%。再往前一個2024-25賽季，身高2.18公尺的他代表爵士出賽58場，平均繳出11.1分、12.2籃板、2.4阻攻，是聯盟相當具威脅性的護框長人。

湖人引進凱斯勒，主要期待他能立即改善禁區防守、籃板保護與護框品質。對一支正在重新建立核心架構的球隊來說，凱斯勒的身高、活動能力與防守覆蓋範圍，能補上過去陣容中最需要的禁區支柱。

進攻端，凱斯勒也被期待成為里夫斯與唐西奇（Luka Doncic）可靠的擋拆搭檔。他能在籃下高效率終結，也能在短擋拆後接球做出判斷，無論是直接攻框、分球，或在禁區牽制防守，都有機會替湖人進攻增加不同層次。

隨著詹姆斯（LeBron James）離隊，湖人進入全新階段，球隊如今明顯將唐西奇、里夫斯與凱斯勒視為新核心基礎。這筆重磅投資不只是補強禁區，更代表湖人希望圍繞年輕化、具延展性的陣容重新打造競爭力。

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