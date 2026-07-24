快訊

蔣萬安號召民眾明天上街「反毒台」 衛福部食藥署首回應

小三要求不戴套！元配「寄HIV藥物給她」揭丈夫驚人祕密

缺席725凱道遊行？ 柯文哲曝沒提前收到通知：活動辦得很倉促

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／獲得主帥柯爾信任？ 勇士首輪新秀有望新賽季扛先發重任

聯合新聞網／ 綜合外電報導
勇士首輪菜鳥倫德伯格表現受到肯定。 法新社
勇士首輪菜鳥倫德伯格表現受到肯定。 法新社

在拉斯維加斯夏季聯賽發揮出色的勇士首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg），據悉已經贏得教練團的信任，有機會在新賽季直接進入先發陣容。

該消息是由《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）所報導，他透露，這位自信十足的菜鳥已經從勇士總教練柯爾（Steve Kerr）口中得知，自己可能會在新賽季擔任先發。

史萊特表示：「我問他和柯爾談了什麼，他提到，『你知道，柯爾過去其實不太常用新秀。』但他的意思基本上是自己不一樣，而且柯爾已經告訴他，他可能會先發。」

倫德伯格之所以能這麼快獲得勇士重視，與他在夏季聯賽的亮眼表現有關。這名23歲前鋒很快展現自己成熟且全面的技術，也證明他是今年選秀梯次中最具即戰力的新秀之一。

在拉斯維加斯夏季聯賽6場比賽中，倫德伯格平均攻下14.8分、6.8籃板、4.0助攻，幫助勇士奪下夏季聯賽冠軍。他也憑藉穩定表現獲選夏季聯賽MVP，入選夏季聯賽最佳第一隊。

特別是在冠軍戰面對曼菲斯灰熊時，倫德伯格繳出21分、10籃板、2助攻、2抄截的全能數據。尤其第四節，他單節攻下9分，並在勇士反撲過程中連得7分，成為球隊逆轉奪冠的關鍵人物。

身高6呎9吋的倫德伯格不僅能防守多個位置，也能搶籃板、策應進攻，拉到外線投籃。這些特質讓他有機會在勇士老將核心身邊扮演重要角色，而不需要大量持球或高使用率，就能為球隊帶來貢獻。

進入NBA之前，倫德伯格大學生涯最後一年效力密西根大學，先前他也曾效力阿拉巴馬大學伯明罕分校（UAB）與亞利桑那西部學院。他在密西根出賽40場，平均攻下全隊最高的15.1分，另有6.8籃板、3.2助攻、1.2阻攻、1.1抄截，投籃命中率51.5%、三分命中率37.2%、罰球命中率82.4%，效率相當出色。

倫德伯格也幫助密西根奪下2026年NCAA總冠軍，獲選Big Ten聯盟年度最佳球員。該季他有31場得分達雙位數，完成7次雙十，展現穩定進攻輸出與全方位影響力。

防守端同樣是倫德伯格受到勇士青睞的重要原因。他過去效力UAB期間，曾連續獲選AAC年度最佳防守球員，進一步證明他的防守多樣性與比賽閱讀能力。

對柯爾來說，這種能快速理解團隊防守、又能在不同位置切換的球員，通常更容易在勇士體系中獲得上場時間。

相關新聞

NBA／ 字母哥坦言轉隊熱火「不自在」：以為會在公鹿待一輩子

熱火球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今夏正式告別效力13年的公鹿，展開生涯新篇章。儘管他如願轉戰邁阿密，但近日受訪時坦言，自己始終認為會在密爾瓦基待上一輩子，更直言希望有朝一日能重返公鹿，完成生涯最圓滿的結局。

NBA／獲得主帥柯爾信任？ 勇士首輪新秀有望新賽季扛先發重任

在拉斯維加斯夏季聯賽發揮出色的勇士首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg），據悉已經贏得教練團的信任，有機會在新賽季直接進入先發陣容。

NBA／暴龍一哥遭12歲小朋友鎖死？百萬瀏覽卻成大型吐槽現場：還得靠進攻犯規

暴龍一哥巴恩斯（Scottie Barnes）近日趁著休賽季在加拿大舉辦籃球訓練營，沒想到影片曝光後，網友關注的不是教學內容，而是小朋友成功守住巴恩斯，留言區瞬間變成大型「吐槽現場」。

NBA／效法好友布朗森！哈特傳願降薪續約 助尼克維持競爭力

為了紐約尼克爭取衛冕總冠軍，維持球隊長期陣容穩定，哈特（Josh Hart）傳出要效法好友布朗森（Jalen Brunson）的做法，主動在下一份合約中少拿一些薪資，協助球團保留更多操作彈性空間。

NBA／柯瑞將獲2年1.36億美元延長合約 美媒：勇士非常願意

勇士隊超級球星柯瑞（Stephen Curry）已38歲，不過勇士隨隊記者史雷特（Anthony Slater）透露，無論柯瑞希望簽1年或2年延長合約，勇士都願意配合。

NBA／湖人想交易庫明加籌碼卻不夠 美媒曝仍瘋狂打電話保持聯繫

庫明加（Jonathan Kuminga）連續2年在自由球員市場掙扎，傳出湖人隊總管佩林卡（Rob Pelinka）仍持續與庫明加的經紀團隊保持聯繫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。