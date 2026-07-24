NBA／獲得主帥柯爾信任？ 勇士首輪新秀有望新賽季扛先發重任

在拉斯維加斯夏季聯賽發揮出色的勇士首輪第11順位新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg），據悉已經贏得教練團的信任，有機會在新賽季直接進入先發陣容。

該消息是由《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）所報導，他透露，這位自信十足的菜鳥已經從勇士總教練柯爾（Steve Kerr）口中得知，自己可能會在新賽季擔任先發。

史萊特表示：「我問他和柯爾談了什麼，他提到，『你知道，柯爾過去其實不太常用新秀。』但他的意思基本上是自己不一樣，而且柯爾已經告訴他，他可能會先發。」

倫德伯格之所以能這麼快獲得勇士重視，與他在夏季聯賽的亮眼表現有關。這名23歲前鋒很快展現自己成熟且全面的技術，也證明他是今年選秀梯次中最具即戰力的新秀之一。

在拉斯維加斯夏季聯賽6場比賽中，倫德伯格平均攻下14.8分、6.8籃板、4.0助攻，幫助勇士奪下夏季聯賽冠軍。他也憑藉穩定表現獲選夏季聯賽MVP，入選夏季聯賽最佳第一隊。

特別是在冠軍戰面對曼菲斯灰熊時，倫德伯格繳出21分、10籃板、2助攻、2抄截的全能數據。尤其第四節，他單節攻下9分，並在勇士反撲過程中連得7分，成為球隊逆轉奪冠的關鍵人物。

身高6呎9吋的倫德伯格不僅能防守多個位置，也能搶籃板、策應進攻，拉到外線投籃。這些特質讓他有機會在勇士老將核心身邊扮演重要角色，而不需要大量持球或高使用率，就能為球隊帶來貢獻。

進入NBA之前，倫德伯格大學生涯最後一年效力密西根大學，先前他也曾效力阿拉巴馬大學伯明罕分校（UAB）與亞利桑那西部學院。他在密西根出賽40場，平均攻下全隊最高的15.1分，另有6.8籃板、3.2助攻、1.2阻攻、1.1抄截，投籃命中率51.5%、三分命中率37.2%、罰球命中率82.4%，效率相當出色。

倫德伯格也幫助密西根奪下2026年NCAA總冠軍，獲選Big Ten聯盟年度最佳球員。該季他有31場得分達雙位數，完成7次雙十，展現穩定進攻輸出與全方位影響力。

防守端同樣是倫德伯格受到勇士青睞的重要原因。他過去效力UAB期間，曾連續獲選AAC年度最佳防守球員，進一步證明他的防守多樣性與比賽閱讀能力。

對柯爾來說，這種能快速理解團隊防守、又能在不同位置切換的球員，通常更容易在勇士體系中獲得上場時間。