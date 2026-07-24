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NBA／效法好友布朗森！哈特傳願降薪續約 助尼克維持競爭力

聯合新聞網／ 綜合外電報導
哈特(右)傳出可能效法好友布朗森，願意降薪續約尼克。 路透社
哈特(右)傳出可能效法好友布朗森，願意降薪續約尼克。 路透社

為了紐約尼克爭取衛冕總冠軍，維持球隊長期陣容穩定，哈特（Josh Hart）傳出要效法好友布朗森（Jalen Brunson）的做法，主動在下一份合約中少拿一些薪資，協助球團保留更多操作彈性空間。

根據NBA記者希德利（Evan Sidery）報導，這名尼克全能側翼預計會考慮在新合約中接受一份對球隊較友善的合約。

哈特將會在美國時間8月10日取得與尼克簽下4年延長合約的資格，他目前合約是4年8000萬美元，其中2027-28賽季為球隊選項。

依照勞資協議，哈特最多可與尼克簽下4年1億3120萬美元的新約。不過，在尼克面臨薪資壓力，且希望避免觸碰「第二層硬上限（The Second Apron）」的情況下，哈特若願意接受低於頂格的續約金額，將能大幅幫助球隊後續維持陣容深度與補強空間。

這樣的做法不禁讓人想起布朗森（Jalen Brunson）在2024年和尼克簽下4年1.565億美元的提前續約協議，主動放棄最高可達5年2.69億美元的頂薪合約，降薪金額高達1.13億美元。布朗森的犧牲讓尼克得以強化陣容，最終在上季登頂成功。

自從2022-23年賽季中途加盟尼克以來，哈特很快成為球隊精神象徵之一。他不以華麗數據見長，但靠著永不停止的拚勁、願意承擔髒活累活的態度，以及能感染隊友的能量，完美詮釋紐約籃球強硬、粗獷、藍領的比賽風格。

哈特上季代表尼克出賽66場，平均繳出12.0分、7.4籃板、4.8助攻、1.1抄截，投籃命中率高達50.8%，三分命中率更達生涯最佳的41.3%。他不只是球隊側翼輪值中的重要拼圖，也能在防守、籃板、推進與串聯進攻上提供全方位貢獻。

對尼克而言，若哈特願意在新合約中犧牲部分薪資，意義不只是財務層面的幫助，也會進一步鞏固他在球團與球迷心中的地位。尤其在球隊已具備爭冠實力、薪資結構卻愈來愈緊繃的情況下，核心球員願意配合團隊規畫，往往會成為維持冠軍競爭力的重要關鍵。

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