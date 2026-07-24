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NBA／柯瑞有資格拿2年1.36億美元延長合約 美媒：勇士非常願意給

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊超級球星柯瑞（Stephen Curry）。 美聯社
勇士隊超級球星柯瑞（Stephen Curry）。 美聯社

勇士隊超級球星柯瑞（Stephen Curry）已38歲，不過勇士隨隊記者史雷特（Anthony Slater）透露，無論柯瑞希望簽1年或2年延長合約，勇士都願意配合。

柯瑞2021年簽下4年2.15億美元延長合約後，已連10季成為NBA最高薪球員，接下來有資格簽下2年1.367億美元的頂薪延長合約，合約到2028-29賽季，屆時柯瑞已41歲。如今傳出勇士非常有意願開給柯瑞這份合約。

勇士隨隊記者史雷特在節目上提到，「8月29日（美國時間）是柯瑞取得延長合約資格的日期。據我了解，勇士長期以來都希望維持薪資彈性，並讓未來薪資帳面保持乾淨，但在柯瑞這件事上，態度非常明確。」

史萊特接著說，「如果柯瑞想簽高薪的1年延長合約或2年，勇士都非常願意展開討論，球隊也希望觀察這套陣容，在短期與長期的發展。」

勇士 Stephen Curry

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