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NBA／暴龍一哥遭12歲小朋友鎖死？百萬瀏覽卻成大型吐槽現場：還得靠進攻犯規
暴龍一哥巴恩斯（Scottie Barnes）近日趁著休賽季在加拿大舉辦籃球訓練營，沒想到影片曝光後，網友關注的不是教學內容，而是小朋友成功守住巴恩斯，留言區瞬間變成大型「吐槽現場」。
巴恩斯日前在溫哥華舉辦籃球訓練營，除了分享自己的比賽經驗，也親自下場與小球員一對一對決、示範防守技巧，教導年輕球員面對高大前鋒時該如何防守。
官方也在社群分享當時畫面，並寫下，「當你在溫哥華訓練營負責防守巴恩斯。」
不過影片曝光後，球迷討論焦點卻完全歪樓，不少人笑虧巴恩斯竟然一度拿小朋友沒轍。
網友紛紛打趣表示，「那個刺探步加交叉運球根本沒用，居然被一個12歲小孩守到完全鎖死。」、「他怎麼直接從小朋友胸口撞過去啦！」還有人留言虧道，「居然還要靠進攻犯規，才能在一個剛下課的小朋友身上得分。」
雖然留言區充滿玩笑聲，但也有不少球迷認為，巴恩斯願意利用休賽季親自指導年輕球員，讓孩子透過與NBA球星實際對位學習防守技巧，本身就是一次難得的經驗，影片也因此在社群迅速累積超過163萬次觀看。
巴恩斯上季持續打出生涯代表作，不僅首度率領暴龍重返季後賽，也成功入選明星賽及年度防守第二隊。例行賽80場平均攻下18.1分、7.5籃板、5.9助攻；季後賽則繳出24.1分、8.6助攻、6.1籃板，外帶1.7阻攻與1.1抄截的全能成績。
暴龍上季以46勝36敗排名東區第6，首輪與騎士激戰7場後遭到淘汰。隨著巴恩斯逐漸成長為球隊核心，暴龍也期待他能在新球季帶領球隊重返爭冠行列。
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