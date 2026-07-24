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NBA／湖人想交易庫明加籌碼卻不夠 美媒曝仍瘋狂打電話保持聯繫

聯合新聞網／ 綜合報導
庫明加。 法新社
庫明加。 法新社

庫明加Jonathan Kuminga）連續2年在自由球員市場掙扎，傳出湖人隊總管佩林卡（Rob Pelinka）仍持續與庫明加的經紀團隊保持聯繫。

先前有消息指出，雖然湖人可透過先簽後換方式得到庫明加，但老鷹隊無意湖人提出的交易報價，因此庫明加仍尚未決定新賽季隊伍。

ESPN記者史雷特（Anthony Slater）在節目上說，「我可以告訴你們，湖人一直在打電話給庫明加。很顯然，他們目前提出的報價還不夠優渥，無法說服庫明加加盟。不過，湖人提出的招募條件是，『嘿，你來這之後，可能可以打先發。』」

湖人已經將薪資空間和簽約特例都用完，因此若想網羅庫明加，除非庫明加願意接受底薪合約，若可以和老鷹達成先簽後換交易協議，庫明加能拿到更多錢，但湖人的籌碼幾乎在凱斯勒（Walker Kessler）交易案中被消耗殆盡。

庫明加 湖人 Jonathan Kuminga

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