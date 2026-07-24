NBA／跳脫舒適圈轉戰熱火 字母哥曝心聲：若公鹿未來願接納我想回去

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在密爾瓦基公鹿度過輝煌歲月，曾一度認為自己會把整個NBA生涯都奉獻給這座城市。不過，正如他自己所言，想要跳脫在密爾瓦基的舒適圈，讓他開始渴望尋找新的挑戰，最終促成轉戰邁阿密熱火。

安戴托昆波近日談到離開公鹿、加盟熱火的心境。他坦言，前往邁阿密讓自己重新擁有新的目標，也讓他跳出過去熟悉的舒適圈。

安戴托昆波表示：「我曾經以為自己整個生涯都會待在密爾瓦基，但後來我發現自己待在舒適圈裡。我想要一些不同的東西，而我很高興來到邁阿密。老實說，現在在邁阿密，我並不覺得自在舒服。」

他接著說：「我還不了解這支球隊，但我會去那裡，然後盡我所能做到最好。我一生都在做這件事，我希望最後結果會很好。我愛密爾瓦基這座城市，我到死都會愛密爾瓦基。我的血液裡流著紫色與綠色，事情就是這麼簡單。他們成就了今天的我。」

安戴托昆波在公鹿建立了隊史最偉大球員的地位。他2013年以身材瘦長、充滿未知性的年輕球員身分進入NBA，最終在密爾瓦基完成聯盟史上最驚人的蛻變之一，成為兩屆年度最有價值球員、年度最佳防守球員、年度最佳陣容等級的75大球星。

其中最具代表性的成就，就是他在2021年率領公鹿奪下隊史第2座總冠軍，為密爾瓦基寫下睽違50年之久的難忘篇章。對公鹿球迷而言，安戴托昆波不只是超級球星，更是球隊重返榮耀的象徵。

如今安戴托昆波即將在南灘展開全新篇章，但他強調，自己對密爾瓦基的感情並未因此消失。即使已經轉戰熱火，他仍保留未來重披公鹿球衣的可能性。

「從籃球角度來看，我在那裡度過了很棒的時光。那永遠會留在我心裡，永遠不會離開。我不知道未來會怎樣，但我希望當邁阿密這個篇章結束時，雖然我不知道它什麼時候會結束，甚至不知道會不會結束，也不知道我會在那裡待幾年，但如果密爾瓦基願意接納我，我希望能回到那裡。」安戴托昆波說。