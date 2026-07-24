NBA／震驚黃蜂交易主控 克努佩爾：我們都很想念小鮑爾

夏洛特黃蜂今年休賽季驚爆交易走當年用探花籤選來的小鮑爾（LaMelo Ball），讓不少人感到訝異，包括陣中超級新秀克努佩爾（Kon Knueppel）也不例外。談到這筆送走球隊招牌後衛的重大交易，克努佩爾坦言，小鮑爾對黃蜂內部休息室的影響力很難被取代，球隊已經開始想念他每天帶來的活力。

克努佩爾在節目中坦言：「這絕對很震驚。LaMelo是個很棒的人，我很喜歡他，他真的很棒。」

他進一步提到，小鮑爾不只是場上核心，更是休息室裡充滿感染力的人物。克努佩爾說：「每天和他相處都很棒。這已經讓人想念了，他帶進休息室的那種快樂與能量。雖然他很吵鬧，但他每天走進來都會跟每個人打招呼，無論是訓練師、體能教練、助理教練，還是在用餐室準備食物的人。他就是會這樣，所以身邊有這種人真的很酷。」

黃蜂今年休賽季在一筆涉及4隊的大型交易中，將小鮑爾與格林（Josh Green）送往明尼蘇達，這筆交易同時牽涉籃網與公牛。作為回報，黃蜂從灰狼得到長人里德（Naz Reid），以及多項選秀資產。

小鮑爾過去與克努佩爾在場上、場下都建立良好關係，也在這名前杜克大學新星的新秀賽季中扮演重要推動角色。兩人組成黃蜂上季最具爆發力的年輕搭檔，幫助夏洛特在球季尾聲拉出一波精彩衝刺，最終打出44勝球季，只差1場勝利就能闖進季後賽。

也因此，這筆交易對克努佩爾而言不只是球隊陣容變動，更是失去一位曾在新秀年主動接納他的隊友。

「他真的很好。這絕對很難受，他是我新秀年時接納我的人之一。對我來說，我所知道的一切，就是和他一起打球、在他身邊。所以現在每天走進那個房間，感覺真的不一樣。」克努佩爾感性地說

儘管對小鮑爾離隊感到不捨，克努佩爾仍祝福這名前隊友在灰狼展開新篇章。「他很棒。我們祝福他取得全世界所有成功，我們也會保持聯繫。他是個好人。但沒錯，這真的很難。」