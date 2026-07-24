NBA／ 字母哥坦言轉隊熱火「不自在」 盼有朝一日能重返公鹿

熱火球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今夏正式告別效力13年的公鹿，展開生涯新篇章。儘管他如願轉戰邁阿密，但近日受訪時坦言，自己始終認為會在密爾瓦基待上一輩子，更直言希望有朝一日能重返公鹿，完成生涯最圓滿的結局。

字母哥日前接受《AnesTea Podcast》訪問時，談到離開公鹿的心境，坦承做出轉隊決定並不容易。

「我一直相信，我會把整個職業生涯都留在密爾瓦基。但後來我發現，自己已經待在舒適圈裡了，我想嘗試一些不同的挑戰。現在我很高興來到邁阿密，但老實說，我在這裡並不覺得自在。不過我會全力以赴，做到最好。」

雖然已經展開新的旅程，但字母哥強調，密爾瓦基永遠是自己心中最重要的地方。

「我的血液裡流著紫色和綠色（公鹿隊色）。就籃球而言，我在密爾瓦基度過了非常美好的時光，那些回憶永遠都會留在我心裡，永遠不會消失。」

此外，字母哥更透露希望未來有機會重返公鹿，為自己的NBA生涯畫下完美句點。

「我不知道未來會發生什麼事，也不知道邁阿密這段旅程會持續多久。但如果有一天這段旅程結束，而密爾瓦基還願意接受我，我希望自己能夠回到那裡。」

現年31歲的字母哥2013年以首輪第15順位被公鹿選中，效力球隊長達13個賽季，曾兩度榮獲年度MVP，並率領公鹿在2021年奪下隊史睽違50年的NBA總冠軍，成為密爾瓦基隊史最具代表性的球星之一。