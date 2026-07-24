NBA／率尼克奪冠仍不算超級巨星？「零號探員」酸：布朗森沒簽名鞋

前NBA明星球員「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）近日談到尼克當家球星布朗森（Jalen Brunson）時語出驚人，認為即使他率隊奪下隊史53年來首座總冠軍、榮膺總冠軍賽MVP，仍稱不上真正的「超級巨星」，理由竟是「沒有自己的簽名球鞋」。

亞瑞納斯日前出席Fanatics Fest活動時，被問到是否認為布朗森已經是NBA超級巨星，他先是否定回答。

「還沒有，但他有機會成為超級巨星。你有去買最新的布朗森球鞋嗎？」亞瑞納斯說道。

這番言論讓一旁同場參與座談的前NBA球員楊恩（Nick Young）一臉錯愕，並提醒布朗森目前擁有專屬配色的布萊恩（Kobe Bryant）系列球鞋。

不過亞瑞納斯仍堅持自己的看法，認為沒有真正屬於自己的簽名鞋，代表布朗森距離「超級巨星」仍有一段距離，「這不就證明我的意思了嗎？」他回應道。

儘管如此，布朗森在尼克球迷心中的地位早已無庸置疑。他自2022-23賽季加盟後，成功帶領尼克重返強權。

布朗森在季後賽更繳出聯盟最佳的場均28.4分，外帶3.2籃板、6.1助攻、1.2抄截，投籃命中率46.5%、三分命中率36.3%、罰球命中率84.6%。

此外，他季後賽總進球數（10.1）、出手數（21.7）以及兩分球出手數（15.2）皆高居聯盟第一，帶領尼克一路擊敗老鷹、橫掃76人與騎士，最後在總冠軍賽以4勝1敗擊敗馬刺，率隊奪下自1973年以來首座NBA總冠軍，並獲選總冠軍賽MVP。