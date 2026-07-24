快訊

台股狂瀉逾千點！創見單季賺贏1年觸漲停 領軍記憶體模組股逆勢突圍

「台灣最強高中生」Ray認恢復單身！辣模前女友曝分手時間點

遭檢調搜索！頎邦說明營運正常 股價跌停深鎖、逾1.3萬張等著賣

NBA／率尼克奪冠仍不算超級巨星？「零號探員」酸：布朗森沒簽名鞋

聯合新聞網／ 綜合報導
亞瑞納斯認為布朗森不是真正的「超級巨星」，理由竟是「沒有自己的簽名球鞋」。 美聯社。
亞瑞納斯認為布朗森不是真正的「超級巨星」，理由竟是「沒有自己的簽名球鞋」。 美聯社。

NBA明星球員「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）近日談到尼克當家球星布朗森（Jalen Brunson）時語出驚人，認為即使他率隊奪下隊史53年來首座總冠軍、榮膺總冠軍賽MVP，仍稱不上真正的「超級巨星」，理由竟是「沒有自己的簽名球鞋」。

亞瑞納斯日前出席Fanatics Fest活動時，被問到是否認為布朗森已經是NBA超級巨星，他先是否定回答。

「還沒有，但他有機會成為超級巨星。你有去買最新的布朗森球鞋嗎？」亞瑞納斯說道。

這番言論讓一旁同場參與座談的前NBA球員楊恩（Nick Young）一臉錯愕，並提醒布朗森目前擁有專屬配色的布萊恩（Kobe Bryant）系列球鞋。

不過亞瑞納斯仍堅持自己的看法，認為沒有真正屬於自己的簽名鞋，代表布朗森距離「超級巨星」仍有一段距離，「這不就證明我的意思了嗎？」他回應道。

儘管如此，布朗森在尼克球迷心中的地位早已無庸置疑。他自2022-23賽季加盟後，成功帶領尼克重返強權。

布朗森在季後賽更繳出聯盟最佳的場均28.4分，外帶3.2籃板、6.1助攻、1.2抄截，投籃命中率46.5%、三分命中率36.3%、罰球命中率84.6%。

此外，他季後賽總進球數（10.1）、出手數（21.7）以及兩分球出手數（15.2）皆高居聯盟第一，帶領尼克一路擊敗老鷹、橫掃76人與騎士，最後在總冠軍賽以4勝1敗擊敗馬刺，率隊奪下自1973年以來首座NBA總冠軍，並獲選總冠軍賽MVP。

布朗森 NBA 尼克 楊恩 布萊恩

相關新聞

NBA／ 字母哥坦言轉隊熱火「不自在」 盼有朝一日能重返公鹿

熱火球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今夏正式告別效力13年的公鹿，展開生涯新篇章。儘管他如願轉戰邁阿密，但近日受訪時坦言，自己始終認為會在密爾瓦基待上一輩子，更直言希望有朝一日能重返公鹿，完成生涯最圓滿的結局。

NBA／率尼克奪冠仍不算超級巨星？「零號探員」酸：布朗森沒簽名鞋

前NBA明星球員「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）近日談到尼克當家球星布朗森（Jalen Brunson）時語出驚人，認為即使他率隊奪下隊史53年來首座總冠軍、榮膺總冠軍賽MVP，仍稱不上真正的「超級巨星」，理由竟是「沒有自己的簽名球鞋」。

MLB／黑色婚戒藏不住！「蟻人」愛德華與交往6年女友正式結婚

根據《TMZ》報導，灰狼球星「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）已於7月16日與交往多年的傑克森（Shannon Jackson）正式結婚，兩人愛情長跑6年後終於修成正果。

NBA／從發展聯盟打回塞爾蒂克先發 綠衫軍3年4.9億提前續約華許

上季異軍突起成為塞爾蒂克隊主要輪替要角的22歲前鋒華許（Jordan Walsh），展現出極佳的防守天賦與投射成長，今天也傳出塞爾蒂克球團已執行他2026-27賽季價值240萬美元的球隊選項，並額外開出一份為期3年、總價1500萬美元（約台幣4.9億元）的提前續約，將這名潛力新星綁定至2029-30賽季。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。