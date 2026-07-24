MLB／黑色婚戒藏不住！「蟻人」愛德華與交往6年女友正式結婚
根據《TMZ》報導，灰狼球星「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）已於7月16日與交往多年的傑克森（Shannon Jackson）正式結婚，兩人愛情長跑6年後終於修成正果。
這段婚訊最初是由眼尖球迷發現端倪。愛德華日前出席紐約Fanatics Fest活動時，被拍到左手無名指戴著一枚黑色戒指，引發外界熱烈猜測。隨後有球迷查閱明尼蘇達州官方婚姻登記系統（Minnesota Official Marriage System，MOMS），發現網站已列出愛德華茲與傑克森的結婚紀錄，證實兩人於7月16日正式取得結婚證書。
此外，愛德華與傑克森兩人自2020年開始交往，感情一直相當穩定，目前育有一名2歲女兒艾絲琳（Aislynn）。
值得一提的是，《TMZ》提到，愛德華日前才在與前女友霍華德（Ayesha Howard）有關1歲女兒的法院案件中取得有利結果，如今又迎來婚姻喜訊，可說是雙喜臨門。
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