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NBA／從發展聯盟打回塞爾蒂克先發 綠衫軍3年4.9億提前續約華許

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
華許（Jordan Walsh）。 法新社
華許（Jordan Walsh）。 法新社

上季異軍突起成為塞爾蒂克隊主要輪替要角的22歲前鋒華許（Jordan Walsh），展現出極佳的防守天賦與投射成長，今天也傳出塞爾蒂克球團已執行他2026-27賽季價值240萬美元的球隊選項，並額外開出一份為期3年、總價1500萬美元（約台幣4.9億元）的提前續約，將這名潛力新星綁定至2029-30賽季。

作為2023年選秀會第二輪選中的新秀，6呎6吋的華許前兩個賽季主要在發展聯盟與替補席磨練。不過上賽季他展現驚人成長，出賽68場包含25場先發，場均繳出5.4分、4.0籃板的生涯新高表現，外線命中率更從前兩季的27%大幅進步至38%，化身為兼具外線與防守能量的「3D」要角。

在綠衫軍今年夏天送走全明星前鋒布朗（Jaylen Brown）、交易換來喬治（Paul George）後，陣容迎來大幅洗牌，而展現全方位價值的華許，預計在新賽季將繼續扮演球隊攻防兩端不可或缺的核心輪化角色。

塞爾蒂克

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