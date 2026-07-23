NBA／鮑爾爆湖人昔日內幕！教練竟要求藍道「只准擋人搶籃板」

前湖人榜眼鮑爾（Lonzo Ball）近日在自家節目分享生涯趣事，其中，他便回憶當年效力湖人時，曾親眼看到教練團要求藍道（Julius Randle）「只要擋人、搶籃板，其他什麼都不要做」，讓他直呼難以理解，認為這樣反而會限制球員成長。

鮑爾在最新一集節目中，邀請前公牛隊友布澤利斯（Matas Buzelis）作客，併聊起NBA生涯分別最難忘的經歷。

首先鮑爾提到公牛總教練唐納文（Billy Donovan）曾在影片會議中，因布澤利斯一次後撤步跳投失手而當場暴怒，「我經歷過很多瘋狂的影片檢討，有時真的會想『哇！』。唐納文當時直接對布澤利斯大吼，『把那種爛出手拿去丟進垃圾桶！』」

對此，這也讓鮑爾想起自己在湖人的新人球季，「那跟當年湖人要求藍道『你只要負責擋人、搶籃板，其他什麼都不要做』幾乎一模一樣。」

事實上，鮑爾認為這種做法對球員發展並沒有幫助，「我當時心想，拜託，我們是在NBA耶！這些都是真正有能力的球員，你卻把他們限制在一個框架裡。我覺得這對球員的心理成長並不好。」

鮑爾與藍道曾在2017-18賽季共同效力湖人，當時由華頓（Luke Walton）執教，球隊最終僅繳出35勝47敗，連續第5年無緣季後賽。藍道該季場均16.1分、8籃板，創下當時生涯新高，隔年便離開湖人加盟鵜鶘。

至於鮑爾，2017年以選秀榜眼之姿加盟湖人，當時外界對他寄予厚望，認為他在UCLA展現的傳球能力，將成為湖人重返榮耀的重要拼圖。不過，他僅效力兩個球季，就與英格倫（Brandon Ingram）、哈特（Josh Hart）及選秀權一同被交易至鵜鶘，換回戴維斯（Anthony Davis）。

近年飽受傷勢困擾的鮑爾，目前仍是自由球員，近期選擇專注經營家族節目。上季曾代表騎士的他出賽35場，場均繳出4.6分、4籃板、3.9助攻及1.3抄截，之後遭球隊釋出，目前仍在尋找下一份NBA合約。