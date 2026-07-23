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NBA／詹姆斯會加入勇士？大兒子笑回：如果去會很瘋狂

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗尼、詹姆斯。 美聯社
布朗尼、詹姆斯。 美聯社

詹姆斯（LeBron James）下一步究竟要去哪，仍是今年NBA休賽季最大謎團，就連詹姆斯的大兒子布朗尼（Bronny James）都不知道。

Twitch實況主Biggy22x最近在街上訪問布朗尼，實況主問布朗尼，「你覺得你爸會去勇士隊嗎？」布朗尼笑回，「兄弟，我不知道他要去哪，但如果他真的去了，會很瘋狂。」

布朗尼在2024年NBA選秀第55順位被湖人隊選進，被外界貼上「靠爸族」標籤。不過布朗尼逐漸獲得湖人總教練瑞迪克信任，上季例行賽場均出賽8.9分鐘，可攻下2.9分、1.2助攻、0.5抄截，三分命中率38.6%。布朗尼也在季後賽獲得上場機會，總共出賽8場。

據《加州郵報》記者普萊斯（Khobi Price）報導，湖人仍打算留下布朗尼，除非收到真正具有價值的報價，否則球隊很樂意繼續培養他。

LeBron James Bronny James 勇士

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