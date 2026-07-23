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NBA／澄清與杜蘭特不和傳聞 火箭森根：我們從不曾吵架

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
森根（Alperen Sengun）與杜蘭特（Kevin Durant）。 美聯社
森根（Alperen Sengun）與杜蘭特（Kevin Durant）。 美聯社

火箭隊上賽季迎來超級球星杜蘭特（Kevin Durant）加盟後與團隊逐步磨合，最終仍在季後賽首輪止步，儘管賽季中就一度傳出球隊明星長人森根（Alperen Sengun）與杜蘭特（Kevin Durant）關係不佳，但森根近日受訪出面澄清，兩人不但沒有吵過架，更時常針對球隊狀況進行分享。

森根針對外界熱議的休息室氣氛、與杜蘭特的互動關係，以及與主帥尤多卡（Ime Udoka）的溝通傳聞做出正面回應；他明確澄清與杜蘭特之間絕無任何矛盾，並強調面對比賽失利時，他永遠選擇先檢討自己，而非將責任推卸給隊友。

談到近期外界盛傳他與杜蘭特存在摩擦，森根直言這完全是無稽之談，「不知為何突然大家都覺得我和KD之間有問題，但這根本不是事實，我從沒跟他吵過架。」

森根透露，兩人打完比賽後經常私下交流，他也會主動請教杜蘭特，「我們接下來還需要在哪些方面做得更好？」面對支持者往往不會歸咎於他的狀況，森根展現出超越年齡的成熟心態，「我不會把手指指向別人，永遠先反省自己。如果一味怪罪別人，我永遠不可能進步。」

森根坦言，每當球隊遭遇敗仗，外界總習慣尋找「戰犯」，無論是他、杜蘭特或是湯普森（Amen Thompson）都曾成為輿論標靶，但這並非比賽的真實全貌，「你不可能每場都贏，有時輸球也是漫長賽季的一部分。」

至於先前社群媒體上流傳他與主帥尤多卡溝通緊張的片段，森根則駁斥為「斷章取義」，他表示尤多卡在比賽當下情緒高昂是可以理解的，兩人私下關係相當好，「他跟我說過，對我嚴厲是因為知道我的上限在哪裡，希望我成為最好的自己。」

杜蘭特 森根 火箭

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