NBA／傳詹姆斯在等聯手厄文或AD機會 勇士交易B計畫選擇有限

詹姆斯（LeBron James）至今仍未決定新東家，導致NBA自由球員市場停滯。《Yahoo Sports》記者歐康納（Kevin O'Connor）指出，詹姆斯在觀察是否有球隊，能得到他的奪冠拍檔厄文（Kyrie Irving）或戴維斯（Anthony Davis）其中一人。

目前爭取詹姆斯的主要球隊為騎士、熱火、76人、勇士和灰狼隊。歐康納提到，聯盟目前最普遍的看法是，詹姆斯遲遲沒做出決定，是因為想觀察追求他的球隊中，是否有球隊能設法交易來厄文或戴維斯。消息人士表示，若有球隊證明自己能得到其中一人，可能會促使詹姆斯加盟該隊。

不過戴維斯目前和巫師隊有合約在身，傳出巫師交易意願不高。厄文則是和獨行俠隊有合約，目前沒有交易傳聞發生。

歐康納認為，如果勇士必須送出巴特勒（Jimmy Butler）與選秀權，換來戴維斯，那就應該去做。柯瑞（Stephen Curry）仍是年度最佳陣容等級的球員，詹姆斯仍是聯盟前20，戴維斯仍是出色的攻守兼備球員，格林（Draymond Green）也證明過，只要他全力，還是能展現頂級防守能力。

這套核心再加上霍福德（Al Horford）與波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）年齡確實偏大，但戰力也非常強；反觀勇士現在的陣容，真的只是老而已。不過戴維斯始終無法健康出賽，因此勇士若不願意引進他，也完全可以理解，據了解，目前其他追求詹姆斯的球隊，都對戴維斯沒興趣。

報導還提到，勇士有意追求墨菲（Trey Murphy III），但鵜鶘已拒絕所有交易報價。籃網隊波特（Michael Porter Jr.）這個選擇，今年2月就被勇士總教練柯爾（Steve Kerr）打槍，目前市場上的選項其實非常有限，勇士可以等交易截止日再交易巴特勒，期待另一名球星進入市場，若沒有，就只能賭巴特勒復健成果。