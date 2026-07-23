NBA／灰狼三巨頭提前集結！愛德華、小鮑爾將赴法國拜訪戈貝爾

灰狼新雙星愛德華（Anthony Edwards）與小鮑爾（LaMelo Ball）近日首度在球隊訓練館同框，兩人不僅一起進行半場投籃挑戰，接下來還計畫前往法國拜訪中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），希望提前培養默契，為新球季做準備。

根據《The Athletic》記者克勞岑斯基（Jon Krawczynski）報導，愛德茲與小鮑爾預計未來幾周將前往法國，與正在家鄉的戈貝爾會合，由兩人主動規劃這趟行程，希望讓球隊核心提前建立化學效應。

「這是他們主動規劃的事情，他們正在與隊友協調，希望大家能一起成行。」克勞岑斯基說道。

克勞岑斯基進一步表示，「跨海到戈貝爾的家鄉與他一起訓練，尤其是對戈貝爾來說，當他感受到自己完全融入球隊，並且隊友願意幫助他發揮最大價值時，這對他有著更大的意義，對建立團隊默契將會有很大的幫助。」

新賽季戈貝爾將再次扛起球隊禁區重任，自2022年加盟灰狼以來，戈貝爾已拿下1座年度最佳防守球員，並3度入選年度防守隊，2026-27賽季將是他效力灰狼的第5個球季。

灰狼休賽季完成重磅交易，將主力長人里德（Naz Reid）換來小鮑爾，隨後又將先發大前鋒藍道（Julius Randle）交易至籃網，以騰出薪資空間。

儘管灰狼上季止步西區準決賽，但過去也曾連續兩年闖進西區冠軍賽，球隊仍期待在愛德華、小鮑爾與戈貝爾三巨頭帶領下，再度成為西區爭冠勁旅。