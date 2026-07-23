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NBA／前金塊球星偷伏特加遭逮 曾被中國列黑名單、差點來台獻技

聯合新聞網／ 綜合報導
前NBA金塊隊後衛勞森（Ty Lawson）。 美聯社
前NBA金塊隊後衛勞森（Ty Lawson）。 美聯社

前NBA金塊隊後衛勞森（Ty Lawson）涉嫌在科羅拉多州一家商店偷走一瓶伏特加，之後遭警方逮捕。

據美媒《KDVR》報導，事情發生在在7月16日晚間8點左右，店家老闆告訴警方，該男子在店外直接拿起酒瓶喝了一口，之後走到附近的餐廳，接著拿這瓶偷來的酒坐到吧台上。老闆表示，該男子可能已喝醉，因為走路踉蹌。

警方到場後將男子逮捕，稍後確認其身分為勞森，他被控價值低於300美元的竊盜罪。警方指出，勞森身上散發一股不明酒類的氣味，之後被送往當地的監獄收押。

現年38歲的勞森曾是金塊先發控衛，後來陸續效力火箭、溜馬和國王隊，只打8季就離開聯盟，最後一次在NBA出賽已是2018年。

勞森過去場外風波不斷，2015年曾兩度因酒駕遭警方逮捕，2020年效力中國大陸CBA期間，在社群平台發表侮辱中國女性言論，被CBA列入外援黑名單。

2022年勞森曾差點加盟台灣T1聯盟台中葳格太陽隊，後來在西班牙馬德里機場因拒絕戴口罩、涉嫌威脅工作人員，並丟擲玻璃杯而遭警方逮捕，因此後來也沒有來台打球。

金塊

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