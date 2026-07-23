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NBA／艾佛森才是聯盟文化象徵？ 「富保羅」點關鍵：Kobe、歐尼爾都比不上

聯合新聞網／ 綜合報導
保羅認為若論文化影響力，艾佛森比布萊恩與歐尼爾更具代表性。 美聯社
保羅認為若論文化影響力，艾佛森比布萊恩與歐尼爾更具代表性。 美聯社

近日詹姆斯（LeBron James）的經紀人保羅（Rich Paul）頻頻受訪，除了談論詹姆斯的未來外，他認為若論文化影響力，傳奇後衛艾佛森（Allen Iverson）才是當年比布萊恩（Kobe Bryant）與歐尼爾（Shaquille O'Neal）更具代表性的超級巨星。

保羅與凱勒曼（Max Kellerman）共同主持的最新一期《Game Over》中，邀請《The Ringer》名記者西蒙斯（Bill Simmons）擔任來賓，節目中除了聊到詹姆斯，也討論到NBA歷史上的傳奇球星。

談到21世紀初湖人王朝與七六人時期時，保羅直言艾佛森的文化影響力遠勝布萊恩與歐尼爾。

「這不只是誰是最好的球員，而是誰更具有文化影響力。大家更想成為誰？是布萊恩還是艾佛森？這兩件事完全不同。你知道艾佛森對NBA造成多大的影響嗎？」保羅說道。

不過凱勒曼並不認同，他認為當時布萊恩與歐尼爾才是真正的NBA門面，不僅知名度更高，全球影響力也更勝一籌，再加上湖人在2001年總冠軍賽擊敗七六人，並建立三連霸王朝，更奠定兩人的歷史地位。

儘管如此，保羅仍堅持自己的看法。

「真的很難有人能排在艾佛森前面，我告訴你為什麼。玉米辮、刺青、珠寶、嘻哈文化、穿搭風格，這些都是艾佛森帶進NBA的。大家想模仿誰的穿著？除了艾佛森之外，你說得出另一個人嗎？除了喬丹（Michael Jordan），還有誰能做到？他甚至讓美國白人都開始綁玉米辮、戴頭帶。」

艾佛森生涯11度入選全明星、4度榮膺得分王，2001年拿下年度MVP，並率領七六人闖進總冠軍賽。雖然最終不敵由布萊恩與歐尼爾領軍的湖人，但他在球場內外的鮮明個人風格，以及對嘻哈文化與潮流的推廣，至今仍被許多球迷視為NBA最具代表性的文化偶像之一。

保羅這番言論曝光後，也再次掀起球迷熱議，究竟艾佛森、布萊恩與歐尼爾，誰才是那個時代最具影響力的超級巨星，也再度成為討論焦點。

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