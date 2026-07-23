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NBA／布里吉斯擺脫場外風波轉戰太陽 喊話重新贏得信任

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
布里吉斯轉戰太陽，坦言將用行動重建球迷信任。。截圖自太陽X
布里吉斯轉戰太陽，坦言將用行動重建球迷信任。。截圖自太陽X

太陽隊補強動作頻頻，日前透過交易獲得前黃蜂隊前鋒布里吉斯（Miles Bridges），期盼補強前場戰力，儘管布里吉斯擁有7年NBA資歷且得分能力出眾，但過去因家暴事件引發的場外爭議仍緊隨其後，但他今天在加盟記者會上坦言，十分清楚球迷的疑慮，強調已透過諮商與治療改變自己，未來將以實際行動重新贏得球隊與球迷的信任。

28歲的布里吉斯，上季在黃蜂繳出場均17.1分、5.8籃板、3.2助攻的全能數據，展現強悍的前場防守與得分破壞力，幫助黃蜂闖入附加賽，太陽總管古格里（Brian Gregory）對其讚譽有加，指出布里吉斯展現出的韌性與強悍特質正是太陽需要的元素，雙方過去在密西根州大時期便建立起深刻情誼，也讓太陽高層在嚴格評估其過去行為後，仍決定發動交易。

古格里也強調，儘管知道布里吉斯仍必須面對外界的質疑，但也看見他的決心，「這些質疑是他人生故事的一部分，他以前就面對過這些問題，今天也一樣。這些問題我們一直都清楚，正因如此，我們才如此認真地對待這個決定。」

布里吉斯2022年曾因家庭暴力指控遭到逮捕並遭聯盟禁賽，這段過往至今仍讓部分太陽球迷抱持疑慮。布里吉斯表示，「完全能理解大家對我來到這裡有複雜的情緒，但我會為自己的行為負起全責。現在我每天最重要的目標，就是無論在場上還是場下，都努力成為一個更好的人。」

隨著太陽上季拿下45勝闖進季後賽，新賽季布里吉斯將與布克（Devin Booker）等核心陣容並肩作戰。他強調，自己首要任務是建立休息室內的信任，並用場上拚勁協助太陽隊在新賽季走得更遠。

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