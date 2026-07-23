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WNBA／澄清沒拒絕參加三分球大賽 優涅思庫：從沒收到邀請
WNAB全明星賽本周將在芝加哥登場，但現役兩大射手優涅思庫（Sabrina Ionescu） 和克拉克（Caitlin Clark）都沒出現在三分球大賽名單上，去年奪冠的優涅思庫還語出驚人表示，並沒拒絕參賽挑戰衛冕，而是無法拒絕從沒接受到的邀請。
優涅思庫2023年首度奪下WNBA三分球大賽冠軍，去年再登頂，成為史上第二位不只一次三分球大賽奪魁的女將，但今年沒能挑戰衛冕。
在一則報導優涅思庫和克拉克拒絕參加三分球大賽的社群貼文下，優涅思庫留下「謊話」的留言，這則「B/R W Sports」發布的貼文後續已經刪除。
今天WNBA比賽前，優涅思庫強調，從沒接到聯盟邀請，讓她捍衛三分球大賽冠軍。
「我無法拒絕一個我從未正式收到邀請的提議。」優涅思庫也表示，她的團隊中也沒有人與聯盟進行任何溝通，所以看到「拒絕參賽」的消息非常驚訝，她強調說：「我從未收到邀請。」
效力WNBA紐約自由人的優涅思庫重申，拒絕參賽完全是謠言，今年受傷勢所困沒入選WNBA全明星賽的她開玩笑說：「或許我能和柯瑞（Stephen Curry）一起再次參加NBA全明星賽，並獲得一份非常棒的官方邀請。」
優涅思庫在2023年三分球大賽決賽輪27投只失手2球，轟下破WNBA和NBA紀錄的37分，讓保有NBA紀錄31分的柯瑞都喊「荒謬」，還下戰帖「誰才是三分球大賽最佳射手」，2024年NBA全明星就上演這場話題射手對決，先上場的優涅思庫一上場就連進7球，但柯瑞再展現聯盟紀錄保持人身手，以29分技壓優涅思庫。
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