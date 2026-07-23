NBA／2015選秀榜眼羅素因六方交易去灰熊 傳球團不願留人恐買斷

2015年選秀榜眼羅素（D'Angelo Russell）休賽季執行600萬美元球員選項，但後來因六方交易被送去灰熊隊，如今傳出灰熊不打算留下他。

羅素因一筆六方交易被送往灰熊，他隨後在社群平台發文表示，「不管你把我送到哪裡，我還是可以造成威脅。」不過根據《YahooSports》記者艾可（Kelly Iko）的消息，灰熊不打算留下羅素，將尋求交易或買斷。

上季羅素效力獨行俠隊，季中因戴維斯（Anthony Davis）交易案被送到巫師，但他沒有向巫師報到。羅素上季只出賽26場，平均只有10.2分、三分命中率29.5%都創生涯新低。

羅素以2015年選秀榜眼之姿加盟湖人隊，但最終未能成為球隊基石，後續效力過籃網、灰狼和勇士隊。後來曾回鍋湖人、籃網，上季則是加入獨行俠。

儘管羅素生涯發展不如預期，但他曾在2018-19賽季效力籃網時入選全明星，2015年選秀梯除他之外，其實只有狀元唐斯（Karl-Anthony Towns）、波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）與布克（Devin Booker）也入選過全明星。