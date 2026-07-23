NBA／戴維斯4年2.75億頂薪續約倒數？楊恩：不會介入勸簽

巫師今年6月以4年2.12億美元頂薪簽下4屆全明星控衛楊恩（Trae Young），接下來還可能再完成另一筆破億續約。根據《HoopsHype》記者史卡托（Michael Scotto）報導，5屆年度第一隊中鋒戴維斯（Anthony Davis）將於8月7日起具備簽下4年2.75億美元頂薪續約資格，球隊也計畫與他展開談判。

不過，楊恩表示自己不會刻意勸說戴維斯續約，「我不會拿續約這件事跟他開玩笑。他已經拿過很多次大合約了。NBA就是這樣，每個人都有自己的生活，我們最不會聊的就是彼此賺多少錢。」

「我不太去想那些，我知道自己該做什麼，也知道想帶這支球隊走到哪裡。我希望能讓球隊重新站起來，只要做到這件事，勝利自然就會來。我也學到一件事，那就是大家真的很容易受到近期表現影響。」楊恩說道。

27歲的楊恩曾是聯盟最受期待的年輕球星之一，2021年生涯第3個賽季便率領老鷹闖進東區冠軍戰，但此後不僅未再贏過任何季後賽系列賽，自2022年後也再未入選年度最佳陣容。

事實上，楊恩今年6月接受《The Pivot Podcast》訪問時曾坦言，自己如今比生涯任何時期都更被外界低估，但他相信只要能帶領巫師重返競爭行列，就能重新證明自己。

戴維斯將於8月7日起具備簽下4年2.75億美元頂薪續約的資格。 美聯社

現年33歲的戴維斯，雖然近兩季僅出賽71場，但健康時仍是聯盟最具統治力的長人之一。上季效力獨行俠期間，20場比賽場均繳出20.4分、11.1籃板、2.8助攻，以及2.8次抄截、阻攻，投籃命中率50.6%，並於2025年入選生涯第10次全明星。

若戴維斯選擇續約，將有望與楊恩、2026年選秀狀元迪班薩（AJ Dybantsa）及巫師年輕核心共同合作多年。不過巫師上季僅打出17勝65敗，是全聯盟戰績最差球隊，戴維斯也曾坦言，一支墊底球隊要真正成為冠軍競爭者，往往需要不少時間。

除了續約議題外，史卡托也透露，巫師目前仍希望補進一名替補控衛。現階段自由市場可供選擇的人選包括文森（Gabe Vincent）、哈勒戴（Aaron Holiday）。