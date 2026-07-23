NBA／熱火誤發加盟預告 詹姆斯回歸傳聞升溫

美國職籃NBA邁阿密熱火發言人今天證實，球團誤將預告詹姆斯可能重返熱火的YouTube影片上傳。這位41歲老將抉擇職涯第24個球季落腳何處之際，這項離譜失誤瞬間震撼籃壇。

路透社報導，熱火官方頻道昨晚驚現排定7月27日播出的「詹姆斯加盟加盟記者會」直播預告，雖然隨即遭到刪除，但已讓球迷紛紛猜測，詹姆斯（LeBronJames）是否將重返這支他曾攜手奪下兩座總冠軍的球隊。

熱火發言人向路透社證實，這支影片是為詹姆斯可能與熱火簽約所做準備時誤發上網。

詹姆斯上個月宣布將離開洛杉磯湖人，他下一步將落腳何處已成為休賽季最受矚目的焦點話題。據報導，克里夫蘭騎士、費城76人與熱火均為熱門候選者。

這股期待甚至蔓延至博弈界，線上博弈平台BetOnline已開放投注詹姆斯何時宣布決定，目前以7月24日最被看好，而熱火隊則是最熱門的落腳處。

詹姆斯的多年好友兼經紀人保羅（Rich Paul）本週稍早在播出的Podcast節目中表示，他的客戶並不會倉促做出決定。

保羅在20日播出的Podcast節目中表示：「我們不會急著做決定。決定權在他手上，等他做出決定時，自然就會宣布。」