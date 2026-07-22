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NBA／老爸離隊又如何？美媒透露布朗尼去向：湖人樂意培養

聯合新聞網／ 綜合報導
儘管湖人失去詹姆斯，但球團仍留下布朗尼，除非收到真正具有價值的報價。 路透。
儘管湖人失去詹姆斯，但球團仍留下布朗尼，除非收到真正具有價值的報價。 路透。

根據《加州郵報》記者普萊斯（Khobi Price）透露，儘管湖人失去了當家球星詹姆斯（LeBron James），但球團仍打算留下他的兒子布朗尼（Bronny James），除非收到真正具有價值的報價，否則球隊很樂意繼續培養他。

普萊斯近日在《97.1 The Fan》節目中談到湖人最可能被交易的球員時表示，若詹姆斯的新球隊願意提出交易布朗尼的要求，也不代表湖人會點頭答應，「假設詹姆斯加盟某支球隊，而那支球隊願意拿一個第二輪選秀權來換布朗尼，那或許大家會認為他是最有可能被交易的人。」

不過普萊斯隨即強調，「我想說清楚的是，湖人非常樂意留下布朗尼。他們兩年前在第二輪選中他，也一路培養他，球隊內部有很多人都很欣賞他。所以這不會變成『詹姆斯去哪，布朗尼就跟去哪』的情況。除非真的收到具有份量的報價，否則湖人沒有理由交易他。」普萊斯補充道。

現年21歲的布朗尼是2024年NBA選秀第55順位新秀，並與詹姆斯成為NBA史上首對同隊出賽的父子檔。上季例行賽出賽場均8.9分鐘，可攻下2.9分、1.2助攻、0.5抄截，投籃命中率40.9%、三分命中率38.6%、罰球命中率85.7%。

此外，布朗尼的合約已於6月30日正式轉為全額保障，2026-27賽季薪資為230萬美元，合約還包含2027-28賽季的球隊選項，最快也要等到2028年才有機會成為自由球員。

湖人 詹姆斯 布朗尼 普萊斯

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