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NBA／傳巫師無意37歲衛斯布魯克 美媒感嘆：不知道還能去哪

聯合新聞網／ 綜合報導
衛斯布魯克（Russell Westbrook）。 路透
衛斯布魯克（Russell Westbrook）。 路透

曾入選9屆明星賽的37歲老將衛斯布魯克（Russell Westbrook）上季效力國王隊，休賽季成為自由球員至今仍乏人問津，傳出原本對他有興趣的巫師隊，目前已無意簽下他。

巫師原本被視為衛斯布魯克可能的落腳處，不過現在巫師已對他無興趣，資深記者費雪（Jake Fischer）在節目上提到，「從自由球員市場開啟前，傳出巫師對他有興趣後，我就沒再聽到任何新進展。從巫師透過先簽後換得到米道頓（Khris Middleton）後，我就已經排除巫師成為衛斯布魯克下家的可能性。」

費雪接著提到，衛斯特布魯克目前的艱難處境，「我現在真的找不到適合他的球隊，我不認為國王想要他回去，也不覺得他自己想回那裡。到了這個階段，我也不知道衛斯布魯克還能去哪裡。」

衛斯布魯克上季和國王簽的是非保障底薪合約，出賽64場，平均得到15.2分5.4籃板6.7助攻，三分命中率33.8%。儘管衛斯布魯克仍有一定身手，但需要大量持球的打法，可能是他找不到新東家的原因之一。

巫師 Russell Westbrook 國王

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